Jeff Bezos planuje biznes w kosmosie

Orbital Reef

Obiekt badawczy i turystyczny w kosmosie, biuro dla firm, oferta lotów komercyjnych – to nowy pomysł Jeffa Bezosa. Założona przez niego firma Blue Origin stoi na czele konsorcjum firm, które wspólnie mają zrealizować plan stacji kosmicznej nazwanej Orbital Reef. Obok Blue Origin w projekcie uczestniczyć będą między innymi firmy Sierra Space oraz Boeing.

Biznes i turystyka

Planowana przez Bezosa stacja ma być przystosowana do przyjmowania równocześnie 10 osób . Pomysł zakłada wizyty turystów kosmicznych, ale też na przykład pracowników naukowych.

Stacja zbudowana będzie z nadmuchiwanych modułów mieszkalnych i zasilana za pomocą paneli słonecznych. W trakcie jej powstawania części mają być dostarczane przez rakiety New Glenn, projektowane od kilku lat przez firmę Blue Origin.

Sierra Space jest w trakcie budowy statku kosmicznego Dream Chaser, który będzie przewoził turystów do Orbital Reef. Za transport ludzi i ładunków odpowiadać ma również Boeing, który wykorzysta do tego swoją jednostkę Starliner. Ma on również obsługiwać stację i przygotować bazę naukową do prowadzenia badań w Orbital Reef.

W projekt włączy się również firma Genesis Engineering Solutions, która zapewni jednoosobowy statek kosmiczny do przeprowadzania rutynowych działań i organizowania wycieczek turystycznych.

Kosmos dla każdego?

– Rozszerzymy dostęp, obniżymy koszty i zapewnimy wszystkie usługi i udogodnienia potrzebne do normalizacji lotów kosmicznych. Tętniący życiem ekosystem biznesowy będzie się rozwijał na niskiej orbicie okołoziemskiej, generując nowe odkrycia, nowe produkty, nowe rozrywki i zmieniając globalną świadomość – zapowiedział Brent Sherwood, wiceprezes ds. zaawansowanych programów rozwojowych w Blue Origin.

Jeff Bezos chciałby uruchomić swoją stację kosmiczną do 2030 roku (budowa zacznie się w drugiej połowie dekady). Według informacji promocyjnej Orbital Reef jako pierwsze komercyjne miejsce na niskiej orbicie okołoziemskiej ma służyć zwiększaniu skali działalności gospodarczej i otwarciu nowych rynków w przestrzeni kosmicznej.

Plany są ambitne, na razie można obejrzeć film promocyjny Orbital Reef dostępny tutaj.

fot. YouTube/Blue Origin