Jeff Bezos zrzeka się funkcji prezesa Amazona

Wielka zmiana

Jeff Bezos potwierdził oficjalnie w liście do inwestorów, że w trzecim kwartale 2021 roku zakończy swoją kadencję na fotelu głównego prezesa firmy Amazon. Jego następcą ma zostać Andy Jassy, aktualny szef działu Amazon Web Services. To ogromna zmiana, bo Bezos jako założyciel Amazona pracuje w firmie od 1994 roku. Ogromne sukcesy spółki uczyniły go najbogatszym człowiekiem na świecie.

Złapać oddech

Decyzja ta nie oznacza jednak całkowitego odejścia Bezosa z firmy. Wciąż będzie on osobą decyzyjną, ale mniej zaangażowaną w zarządzanie – ma zostać prezesem wykonawczym. Zmiana wynika z tego, że obecna praca zajmowała mu po prostu zbyt wiele czasu. Miliarder natomiast ma nadzieję skupić się teraz mocniej na innych projektach takich jak dziennik „Washington Post” czy firmie kosmicznej Blue Origin. Do tego założył w ostatnim czasie dwa fundusze: jeden walczący ze zmianami klimatu, drugi natomiast wspierający ubogie rodziny.

Wycieczka w galaktykę

Twórca Amazona sam przyznaje, że zarządzanie tak wielką spółką po prostu zbyt mocno go pochłaniało i utrudniało poświęcenie uwagi również innym, mniej jeszcze rozwiniętym projektom. Te są natomiast bardzo ciekawe, bo Blue Origin to firma pracująca nad ofertą turystycznych lotów w kosmos. Plany zakładają, że taką wycieczkę pierwsi chętni (i odpowiednio bogaci) odbędą jeszcze w tym roku.

Miliarder kończy więc swoją długoletnią kadencję, powierzając następcy spółkę o wycenie giełdowej na poziomie 1,5 biliona dolarów. Firmę równie potężną, co kontrowersyjną i regularnie oskarżaną przez instytucje państwowe o praktyki monopolistyczne. Trudno jednak podważać jej ogromny wpływ na całkowite przedefiniowanie koncepcji handlu w internecie.

fot. Seattle City Council, Wikipedia (Jeff Bezos podczas otwarcia Amazon Spheres)