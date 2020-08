Jesienią zabraknie chromebooków?

Produkcja nie nadąża

Tanie laptopy to w ostatnich miesiącach bardzo chodliwy towar. Pandemia sprawiła, że nie tylko praca była realizowana zdalnie, ale również szkoły i uczelnie prowadziły zajęcia poprzez internet. Analityk NPD Group podsumowując ostatnie miesiące, odnotował każdego tygodnia wzrost sprzedaży laptopów od 20 do 40 proc. Towarem deficytowym są obecnie szczególnie chromebooki. Na portalu Best Buy można zauważyć, że 24 z 28 tanich laptopów (w cenie do 400 USD) z systemem operacyjnym Chrome zostało wyprzedanych.

Czy zdążą do końca wakacji?

To problem nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla szkół. Firma Acer otrzymała zamówienie na setki tysięcy chromebooków dla szkół z Kalifornii i Nevady. Gregg Prendargast, prezes Acer America, zapowiedział jednak, że jego firma nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej liczby laptopów z Chrome OS przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wpływ na to ma kilka czynników. Przede wszystkim producenci mają problem z dostępem do części. Utrudniona jest także ich wysyłka. Acer najczęściej korzysta z transportu powietrznego, jednak ruch lotniczy w niektórych obszarach świata wciąż jest zawieszony.

fot. Engin Akyurt – Pixabay