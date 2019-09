Jest nowa metoda na jailbreak iPhone'a

Pod koniec sierpnia pisaliśmy o załataniu przez Apple'a luki pozwalającej na jailbreak iPhone'a z zainstalowanym systemem iOS 12.3. Okazało się jednak, że hakerzy znaleźli już nową metodę pokonania zabezpieczeń. Checkm8 to luka dotycząca bootromu, która pozwala na dokonanie permanentnego jailbreaka systemu.

Błąd znajduje się w początkowym kodzie wczytywanym przy rozruchu do pamięci ROM (tylko odczyt), co w praktyce utrudnia firmie Apple załatanie tego błędu w aktualizacji oprogramowania. Od premiery systemu gigantowi z Cupertino zawsze udawało się zablokować odkrywane przez hackerów drogi dostępu. Jednak od ponad dekady nie znaleziono luki na tym poziomie dostępu.

Co ciekawe, Apple musiał wiedzieć o błędzie już jakiś czas temu, ponieważ problem nie występuje w iPhone'ach z serii XS/XR oraz 11. Dotyczy on jednak milionów urządzeń od 4S do X, niezależnie od zainstalowanej wersji systemu.

Haker, który odkrył błąd (na Twitterze publikuje pod pseudonimem axi0mX), tłumaczy, że zdecydował się go ujawnić, aby pokazać ludziom, że korzystanie ze starych modeli wciąż ma sens. Jailbreak poza zniesieniem zabezpieczeń telefonu sprawia, że użytkownik ma większy wpływ na działanie urządzenia, ale kosztem bezpieczeństwa.

fot. Jeff Turner, flickr