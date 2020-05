Jest promocja na MateBook X Pro i 13

Złap okazję w Huawei

Koncern przygotował dla klientów ciekawe promocje. Od 7 do 20 maja br. nowe notebooki Huawei można zamówić w przedsprzedaży – do kupionego w tym okresie MateBooka X Pro 2020 za złotówkę dodawany jest smartfon Huawei P30, a przy zakupie MateBooka 13 2020 – smartfon Huawei nova 5T. Oferta obowiązuje do 20 maja lub do wyczerpania zapasów.

MateBook 13 2020 można zamówić w przedsprzedaży od 7 do 20 maja w Play, natomiast Matebook X Pro 2020 – w Orange i Plus (w sieci Plus dostępna jest tylko wersja z procesorem Intel i5).

Regularna sprzedaż nowych laptopów Huawei ruszy 21 maja. Od tego dnia notebook MateBook 13 w konfiguracji z procesorem Intel i5 będzie w sprzedaży w sklepach Play i T-Mobile, natomiast MateBook X Pro we wszystkich konfiguracjach będzie można kupić u operatorów sieci Orange i Plus (w Plusie tylko wersję z procesorem Intel i5).

Oba modele notebooków będą też dostępne w regularnej sprzedaży w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, a także w oficjalnym sklepie internetowym marki – huawei.pl.

Rekomendowana cena detaliczna Huawei MateBooka X Pro 2020 (Intel i5) wynosi 6999 zł, natomiast wersji z procesorem Intel i7 – 8499 zł. Huawei MateBook 13 (Intel i5) jest do nabycia w rekomendowanej cenie 3999 zł, natomiast cena wersji z procesorem Intel i7 i dotykowym ekranem wynosi 5999 zł.

MateBook X Pro 2020

Nowa wersja Huawei MateBooka X Pro została wyposażona w dotykowy ekran FullView o przekątnej 13,9 cali, rozdzielczości 3K (3000 x 2000) i proporcjach 3:2. Szerokość otaczających wyświetlacz ramek wynosi jedynie 4 mm, a sam ekran zajmuje aż 91% wewnętrznej powierzchni laptopa.

Wyświetlacz automatycznie dostosowuje swoją jasność do warunków otoczenia i odwzorowuje pełen zakres kolorów palety sRGB. Dodatkowo specjalne filtry redukują szkodliwe dla oczu niebieskie światło.

Jak podkreśla producent, nowy MateBook X Pro 2020 jest bardzo lekki, waży zaledwie 1,33 kg, a grubość obudowy, wykonanej z aluminium, wynosi 14,6 mm. Huawei zapewnia, że dzięki zastosowaniu w produkcji urządzenia technologii diamentowej krawędzie obudowy notebooka są subtelnie zaokrąglone.

W obudowie Matebooka X Pro 2020 znajdują się dwa porty typu USB-C (jeden z nich to superszybkie złącze Thunderbolt 3, które umożliwia przesyłanie danych do 40 GB/s), port USB-A oraz wejście typu minijack.

Nowy MateBook X Pro został wyposażony w potężną baterię o pojemności 57,4 Wh. Pozwala ona na korzystanie z internetu przez 11 godzin lub odtwarzanie filmów przez 13 godzin. Dzięki technologii superładowania wystarczy 30 minut ładowania, aby notebook był zasilany przez 6 godzin.

MateBook X 2020 można nabyć w dwóch konfiguracjach: z procesorem Intel Core i5-10210 (10. generacji) i dyskiem SSD 512 GB oraz z procesorem Intel i7-10510 (10. generacji) i dyskiem SSD 1 TB. Obie wersje laptopa zostały wyposażone w kartę graficzną NVIDIA GeForce MX250, pamięć RAM 16 GB oraz system aktywnego chłodzenia z nowoczesnym układem wentylatorów. MateBook X 2020 pracuje na systemie operacyjnym Windows 10 Pro.

MateBook X Pro 2020 wyprodukowano w dwóch kolorach: szarym i szmaragdowej zieleni.

Huawei MateBook 13 2020

Nowa wersja Huawei MateBook 13 wyposażona została w dotykowy ekran FullView 2K o proporcjach 3:2. Szerokość otaczających go ramek wynosi jedynie 4 mm, a wyświetlacz zajmuje aż 88% wewnętrznej powierzchni laptopa.

Producent zapewnia, że wyświetlacz Huawei MateBook 13 2020 redukuje niebieskie światło i dodatkowo automatycznie reguluje nasycenie bielą oraz odcienie kolorów i odwzorowuje pełen zakres kolorów palety sRGB.

Również MateBook 13 2020 według informacji Huawei jest bardzo lekki, waży 1,3 kg, a jego obudowa została wykonana z aluminium. Dzięki zastosowaniu w produkcji technologii diamentowej krawędzie obudowy wyróżniają się subtelnie zaokrąglonymi krawędziami.

W obudowie notebooka znajdują dwa porty USB-C oraz wejście typu minijack.

MateBook 13 2020 wyposażony został w baterię o pojemności 41,7 Wh. Na jednym ładowaniu laptop może odtwarzać filmy przez prawie 12 godzin. Dzięki technologii superładowania wystarczy 15 minut ładowania, aby bateria zasilała notebooka przez 2,5 godziny.

Laptop dostępny jest w dwóch konfiguracjach: z procesorem Intel Core i5-10210 (10. generacji) oraz 8 GB RAM oraz z procesorem Intel Core i7-10510 (10. generacji) i pamięcią RAM 16 GB. Nowy MateBook 13 został wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce MX250 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB pamięci wewnętrznej.

Nowa konstrukcja chłodzenia, oparta na podwójnych wentylatorach Shark Fin 2.0, sprawia, że ciepło, które jest wytwarzane podczas pracy laptopa, rozprasza się o 25% szybciej niż w poprzednich wersjach notebooka.

Huawei MateBook 13 2020 pracuje na systemie operacyjnym Windows 10 Pro.

Huawei Share OneHop oraz Multi-Screen Collaboration

Z informacji opublikowanej przez Huawei można się dowiedzieć, że laptopy Huawei MateBook X Pro 2020 oraz MateBook 13 2020 zostały wyposażone w funkcje Share OneHop oraz Multi-Screen Collaboration, które ułatwiają wielozadaniową pracę na urządzeniach Huawei.

OneHop umożliwia zbliżeniowe przesyłanie danych między laptopem a smartfonem lub tabletem Huawei, wyposażonym w technologię NFC. Transfer plików jest prosty i szybki – wystarczy włączyć w smartfonie odpowiednią funkcję, a następnie zbliżyć urządzenie mobilne do laptopa. Dzięki funkcji OneHop użytkownik może przenieść gigabajtowy film albo 500 zdjęć między urządzeniami w jedną minutę.

Multi-Screen Collaboration oferuje współdzielenie ekranów urządzeń mobilnych. Między współdzielonymi ekranami wystarczy przesunąć dowolny plik, aby został zapisany w pamięci drugiego urządzenia.

Dodatkowo oba modele mają czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Kamera w nowych notebookach została zainstalowana bezpośrednio w klawiaturze urządzeń. Wystarczy jedno naciśnięcie klawisza, by kamera została wysunięta.

fot. Huawei