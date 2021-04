Język C# na licencji open source

Nowe życie?

Microsoft ogłosił właśnie, że świętujący w zeszłym roku 20-lecie istnienia język programowania C# przechodzi od teraz w licencję open source. Zmiana ta oznacza przede wszystkim, że społeczność będzie mogła pracować nad rozwojem kolejnych generacji języka. Obecnie opracowywany jest C# 7. Każdy zainteresowany przyłączeniem się do projektu, będzie mógł skorzystać z repozytorium w serwisie GitHub. Projekt ma być rozwijany w ramach inicjatywy .NET platform.

Firma obecnie przechowuje dane C# w trzech osobnych repozytoriach. Pierwsze z nich to csharplang, który zawiera dane dotyczące ogólnego projektu. Roslyn z kolei dotyczy kompilatorów, a csharpstandard to zbiór opisów dotyczących konkretnych funkcji i rozwoju języka.

Warto wspomnieć, że C# nie jest pierwszym językiem programowania, który przechodzi taką zmianę. Odwiedzając GitHuba można też sprawdzić, jak rozwijają się PHP i Java. Wygląda zatem na to, że już wkrótce będzie to powszechny standard rozwoju kolejnych narzędzi dla programistów. Pierwszą generacją C#, która trafi do domeny open source, będzie wersja 6.

Fot. .NET Core