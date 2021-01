Joe Biden zaprzysiężony na Twitterze

Gospodarz Białego Domu i Twittera

Wraz z wygaśnięciem kadencji Donalda Trumpa, Twitter przekazał Joe Bidenowi konto @POTUS. Jest to oficjalny profil prezydenta USA, zapewniający specjalne przywileje, m.in. niemożność zbanowania. To niejedyny profil przekazany nowej władzy. Od teraz swoje konto ma również nowa Pierwsza Dama oraz Biały Dom.

Od zera

Przy przekazaniu profili nie obyło się bez kontrowersji. Przede wszystkim Twitter zdecydował się zrestartować całe konto. Oznacza to, że Joe Biden miał początkowo 0 obserwujących. Sztab prezydenta wyraził niezadowolenie z powodu tej decyzji, przypominając że licznika nie cofnięto podczas przekazywania uprawnień Donaldowi Trumpowi, gdy kadencję kończył Barack Obama.

Twitter wyjaśnił jednak, że to nowa polityka i stosuje taką praktykę od jakiegoś czasu, również w odniesieniu do kont innych głów państw. Ma to na celu zapewnienie użytkownikom możliwości dokonania ponownego wyboru, czy chcą śledzić dany profil. To ważna kwestia zwłaszcza w sytuacji, gdy pomiędzy nowym i ustępującym prezydentem występują duże rozbieżności zdań.

fot. Gage Skidmore, Wikipedia