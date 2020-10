John McAfee aresztowany

Fiskus i nadzór giełdowy oskarżają

John McAfee, amerykański programista i przedsiębiorca, który dorobił się fortuny jako autor oprogramowania antywirusowego, a w ostatnich latach stał się orędownikiem kryptowalut, został zatrzymany w Hiszpanii i oczekuje na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

Za podatki i promocje

Departament Sprawiedliwości USA (DoJ, Department of Justice) oskarża Johna McAfee o uchylanie się od płacenia podatków (m.in. dzięki używaniu nazwisk innych osób i przekazywaniu pieniędzy na ich konta bankowe, wykorzystywanie kont kryptowalutoweych, a także wskutek nabycia na cudze nazwisko nieruchomości, jachtu oraz innego środka transportu). Poza tym McAfee jest oskarżony o to, że nie złożył zeznań podatkowych w latach 2014–2018. Za każdy przypadek uchylania się od płacenia podatków grozi do pięciu lat więzienia; jeden roku więzienia może być orzeczony za każde niezłożenie zeznania podatkowego.

McAfee został również pozwany do sądu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC, Securities and Exchange Commission). W tum przypadku chodzi o to nieujawnienie faktu pobierania przez firmę McAfee wynagrodzenia za promowanie tzw. wstępnych ofert kryptowalutowych (ICO, Initial Coin Offering). ICO służy do pozyskiwania kapitału (w postaci kryptowalut), dzięki któremu finansowane są przedsięwzięcia takie jak uruchomienie nowej firmy. McAfee miał otrzymać za to równowartość 23 milionów dolarów, wypłaconych głównie w bitcoinach. Promowanie wstępnych ofert kryptowalutowych odbywało się na Twitterze (McAfee żądał 105 tys. dolarów za przychylny tweet).

fot. John McAfee