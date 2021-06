John McAfee nie żyje

Przez lata uciekał przed amerykańskimi władzami

Amerykański programista i miliarder został wczoraj (23.06.21) znaleziony martwy w celi więzienia w Barcelonie. Tego dnia hiszpański sąd zgodził się na jego ekstradycję do USA. 75-letni twórca firmy McAfee był oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków. Mężczyzna przyznał, że nie robił tego z powodów ideologicznych. Od środowego wyroku sądu przysługiwała mu apelacja, a ostateczną decyzja o ekstradycji musiałby zatwierdzić rząd Hiszpanii. Prawnik McAfee, Javier Villalba, poinformował, że twórca oprogramowania antywirusowego powiesił się. – Dziewięć miesięcy w więzieniu doprowadziło go do rozpaczy – powiedział.

Życie na jachcie

McAfee przez lata żył uciekając przed wymiarem sprawiedliwości USA, wiele tego czasu spędził na megajachcie z żoną, czterema dużymi psami, dwoma ochroniarzami i siedmioma pracownikami. Został zatrzymany 3 października 2020 r. na lotnisku w Barcelonie, gdy z brytyjskim paszportem miał wejść na pokład samolotu do Stambułu.

Zanim w 1987 r. napisał pierwszy na świecie komercyjny program antywirusowy pracował dla NASA, Xeroksa i koncernu Lockheed Martin. W 2011 roku sprzedał swoją firmę programistyczną Intelowi i nie był już zaangażowany w biznes. Program nadal nosi jego imię i ma 500 milionów użytkowników na całym świecie.

fot. Gage Skidmore/Wikipedia