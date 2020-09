Joker powrócił na platformę Google Play

Zabawa w chowanego

Firma Google usunęła z platformy Play 17 aplikacji będących nośnikiem złośliwego oprogramowania Joker (znanego także jako Bread). O wykryciu jego kodu poinformowała firma Zscaler.

Kosztowne SMS-y

Joker po raz pierwszy został opisany w 2017 roku. Złośliwy kod ukrywający się wewnątrz różnych aplikacji zamawia w imieniu użytkownika SMS-owe usługi premium oraz wykrada listy kontaktów. Malware wraca do sklepu Google'a co jakiś czas. Tym razem został przemycony w aplikacjach All Good PDF Scanner, Mint Leaf Message-Your Private Message, Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Direct Messenger, Private SMS, One Sentence Translator – Multifunctional Translator, Style Photo Collage, Meticulous Scanner, Desire Translate, Talent Photo Editor – Blur Focus, Care Message, Part Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner, Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF i Android Cleaner.

Administratorzy platformy Google Play usunęli już aplikacje ze sklepu oraz, dzięki usłudze Play Protect, zablokowali je na na zainfekowanych urządzeniach. Właściciele smartfonów muszą jednak odinstalować oprogramowanie samodzielnie.

fot. Pixabay