Julian Assange: Amerykanie nie odpuszczają

Sądowa batalia wciąż trwa

Australijczyk Julian Assange jest od ponad 10 lat ścigany przez wymiar sprawiedliwości USA pod zarzutami szpiegostwa i „nadużycia komputerowego". W Stanach Zjednoczonych grozi mu za te przestępstwa do 175 lat więzienia.

Witryna, którą uruchomił Assange, umożliwia anonimowe publikowanie dokumentów rządowych i korporacyjnych. Około 10 lat temu WikiLeaks ujawniła wiele poufnych danych dotyczących operacji militarnych USA i depesz dyplomatycznych.

Juliana Assange'a po raz pierwszy aresztowano w 2010 roku w Londynie na wniosek szwedzkiej prokuratury, która oskarżała go o molestowanie seksualne i gwałt. Po dwóch latach Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii postanowił, że Australijczyk powinien zostać poddany ekstradycji do Szwecji, w celu postawienia zarzutów i osądzenia. Aresztowany wyszedł za kaucją i schronił się w londyńskiej ambasadzie Ekwadoru, gdzie poprosił o azyl.

Twórca WikiLeaks przebywał w ambasadzie do kwietnia 2019 roku, kiedy to Ekwador odmówił mu ostatecznie azylu. Assange'a wyprowadzono z ambasady i osadzono w więzieniu za naruszenie warunków brytyjskiego zwolnienia za kaucją. Stało się tak, pomimo że szwedzkie zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane. Gdy Assange przebywał w więzieniu, o jego ekstradycję władze amerykańskie wystąpiły o jego ekstradycję.

Sprawa o ekstradycję – Assange (na razie) zostaje

4 stycznia tego roku w brytyjskim sądzie okręgowym odbyła się rozprawa ekstradycyjna. Sędzia Vanessa Baraitser odmówiła wydania Assange'a Amerykanom ze względu na stan jego zdrowia psychicznego i związane z tym niebezpieczeństwo popełnienia samobójstwa. Odrzuciła jednocześnie argumenty obrony, że 50-letni podsądny został oskarżony z przyczyn politycznych.

Sędzia Baraitser postanowiła również, że Assange pozostanie w areszcie, ponieważ prawnicy z USA odwołali się od postanowień brytyjskiego sądu.

Apelacja amerykańskich prawników

Na środowej rozprawie prawnicy reprezentujący rząd amerykański zwrócili się do brytyjskiego Sądu Najwyższego o uchylenie orzeczenia ze stycznia br. Zaprzeczają, że Julian Assange mógłby w więzieniu w USA popełnić samobójstwo.

Amerykanie złożyli w sądzie dokument gwarantujący Assange'owi łagodne traktowanie w Stanach Zjednoczonych. Miałby on uniknąć tam przetrzymywania w warunkach Specjalnych Środków Administracyjnych oraz osadzenia w więzieniu znanym jako ADX. Jest to zakład karny o zaostrzonym rygorze we Florence (stan Kolorado).

Dodatkowo Amerykanie zapewnili, że zgodzą się na przeniesienie Assange'a do Australii, aby mógł on odbyć tam orzeczoną karę więzienia – o ile oczywiście zostanie wydany wyrok skazujący.

Prawnicy twórcy WikiLeaks nie wierzą amerykańskim zapewnieniom i oświadczyli, że ich klient mimo wszystko trafi do ośrodka o zaostrzonym rygorze. Stwierdzili, że poddanie Assange'a ciężkim warunkom odbywania kary może doprowadzić go do samobójstwa. Obrońcy dodają, że z Australii nie nadeszły żadne sygnały o zgodzie na osadzenie tam ich klienta.

Apelacja amerykańskich prawników oznacza, że sprawa Juliana Assange'a na pewno jeszcze trochę potrwa. Najpierw poczekamy na rozstrzygnięcie tej apelacji, co zajmie na pewno kilka tygodni. Następnie należy spodziewać się, że przegrana strona odwoła się od postanowienia do Sądu Najwyższego. Na jego rozstrzygnięcie przyjdzie nam poczekać kilka miesięcy lub nawet lat.

