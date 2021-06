Już całkiem oficjalnie: Windows 11

Czas na zmiany

Zapowiadana od trzech tygodni konferencja Microsoftu rozpoczęła się o godzinie 11.00 czasu wschodniego, czyli o 11.00 czasu polskiego.

Panos Panay, dyrektor wykonawczy, odpowiedzialny m.in. za produkty z rodziny Windows i Surface, oficjalnie potwierdził: nowy OS będzie nosił nazwę Windows 11.

Koncern postawił na uproszczenie menu użytkownika; przy okazji okazało się, że zrzuty ekranowe, które wyciekły wcześniej, pokazywały rzeczywisty wygląd nowego systemu. Microsoft postawił na uproszczenie menu Start (znikną m.in. animowane kafelki), a ikony na pasku zadań są umieszczone pośrodku.

Sam interfejs zaprojektowano tak, aby z z nowego OS-u dało się wygodnie korzystać na urządzeniach dotykowych. Tekst będzie można wprowadzać zarówno korzystając z klawiatury ekranowej, jak i dyktując go urządzeniu (na razie nie wiadomo jednak, czy funkcje głosowe będą dostępne w edycjach Windowsa innych niż angielska).

System, jak twierdzi Panay, wystartuje znacznie szybciej niż „dziesiątka". Ulepszony zostanie ponadto mechanizm aktualizacji: dostarczane łaty mają być nawet o 40% mniejsze niż dotychczas, a sam proces ich instalacji będzie mniej obciążać maszynę niż w Windowsie 10. Przełoży się to na stale płynne działanie OS-u.

Integralną częścią „jedenastki" stanie się Microsoft Teams. Do systemu wracają widżety, porzucone wraz z Windowsem Vistą. Będą one umieszczone w osobnym, zaprojektowanym specjalnie dla nich panelu.

Całkowicie przebudowano sklep z aplikacjami – jego interfejs właściwie w niczym nie przypomina już tego, który znamy obecnie.

Co interesujące, w Windowsie 11 da się uruchamiać również aplikacje Androida – tak, jakby były one programami napisanymi z myślą o windowsowych desktopach. W czasie prezentacji posłużono się apką TikToka. Krótko mówiąc, w systemie nie będzie trzeba korzystać z narzędzi takich jak BlueStacks. Skąd mają pochodzić same programy? Otóż dostarczy je App Store prowadzony przez Amazona.

Data premiery systemu nie została ujawniona. Jego testy z udziałem insiderów rozpoczną się od przyszłego tygodnia.

