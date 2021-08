Już jutro konferencja Samsung Galaxy Unpacked

Wielki pokaz nowości

Już jutro (11 sierpnia) odbędzie się konferencja Samsung Galaxy Unpacked, na której firma pokaże swoje nowe produkty. Wydarzenie będzie można śledzić w internecie o godzinie 16:00 na kanale producenta w serwisie YouTube. Pierwsze przecieki zdradzają, czego możemy spodziewać się w czasie pokazu.

Dwa składane telefony

Firma już teraz potwierdziła, że w tym roku nie planuje premiery nowego Note’a. Głównym punktem programu ma za to być zapowiedź Samsunga Galaxy Z Fold 3. Przecieki sugerują, że nieobecność Note’a ma zrekompensować nowy, opcjonalny futerał do Folda, który umożliwi transportowanie rysika. Producent opracował też trwalsze i (prawdopodobnie) wodoodporne zawiasy. Wygląd telefonu nie ulegnie jednak wyraźnym zmianom w porównaniu ze sprzętem poprzedniej generacji. Ekran wewnętrzny ma mieć przekątną 7,55 cala, a zewnętrzny – 6,23 cala; obydwa mają pracować z częstotliwością 120 Hz.

Firma prawdopodobnie zaprezentuje też Galaxy Z Flip 3, inną wersję składanego smartfona z ekranem powiadomień o przekątnej 1,9 cala oraz sześcioipółcalowym ekranem wewnętrznym. Podobnie jak Fold 3, telefon ma być napędzany przez Snapdragona 888 i oferować odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz.

Zegarki i słuchawki

Inne spodziewane nowości to zegarki Galaxy Watch 4 oraz Watch 4 Classic. Ten drugi ma być stylizowany na tradycyjny zegarek o średnicy 42, 44 lub 46 mm. Urządzenie ma mieć wykończenia z aluminium lub stali nierdzewnej i zapewniać wodoodporność do 50 metrów. Zwykły Watch 4 to z kolei wersja bardziej sportowa z dwoma bocznymi przyciskami, oferowana w rozmiarach 40 lub 44 mm. Producent będzie sprzedawał go w kilku wariantach kolorystycznych. Oba zegarki mają działać pod kontrolą nowego, opracowanego wspólnie z firmą Google systemu Wear OS 3.

Producent pokaże też zestaw nowych słuchawek dokanałowych Galaxy Buds 2. Sprzęt wygląda podobnie jak poprzednia generacja, główne ulepszenia to poprawiona redukcja szumów i nowe warianty kolorystyczne. Dokumentacja wskazuje na to, że każda słuchawka będzie wyposażona w baterię o pojemności 60 mAh, a etui ładujące będzie mieć pojemność 500 mAh.

fot. Samsung