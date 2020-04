Już wkrótce Microsoft pokaże nowe urządzenia Surface

Wygląda na to, że Microsoft zaprezentuje oba urządzenia już w maju.

Powoli zbliża się premiera sprzętu Surface Book 3 i Surface Go 2. Do sieci trafiły też przecieki dotyczące specyfikacji obu urządzeń.

Nowy Surface Book

Surface Book 3 ma być napędzany przez procesory Intela 10. generacji. Najbardziej wydajny model otrzyma do tego 32 GB RAM-u oraz 1 TB miejsca na pliki użytkownika.

Prawdopodobny jest też układ graficzny Quadro Nvidii w niektórych wariantach Surface Booka 3. Dzięki temu sprzęt powinien trafić w gusta projektantów 3D i inżynierów – to układy zoptymalizowane raczej pod kątem profesjonalnych aplikacji niż gier.

Tablet Surface Go 2

W planach jest też Surface Go 2 – nowa generacja popularnego tabletu. Według przecieków do sprzętu trafi procesor w wariancie Intel Pentium Gold. Wyposażono go ponadto w wyświetlacz o przekątnej 10,5 cali. W środku znajdziemy też 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na pliki użytkownika oraz możliwość skorzystania z łączności LTE. Prezentacja obu sprzętów powinna odbyć się już w maju br.

fot. Microsoft