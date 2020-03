Już wkrótce zapowiedź serii RTX Super dla laptopów

Po wypuszczeniu stacjonarnej serii kart Super Nvidia pracuje teraz nad podobnymi układami przeznaczonymi do laptopów. Na razie nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnego potwierdzenia firmy, ale przecieki mówią o przynajmniej trzech ulepszonych modelach: RTX 2070, RTX 2080 oraz GTX 1650 Ti. Możliwe jednak, że w przyszłości pojawią się też ulepszone edycje GTX 2060 oraz GTX 1660.

Nowe układy mają w najbliższym czasie trafić do gamingowych laptopów i zaoferować naprawdę spory skok wydajności. Prawdopodobnie mobilne Super będą o połowę wydajniejsze od swoich poprzedników; na to przynajmniej wskazuje slajd z prezentacji firmowej Nvidii przygotowanej zapewne na oficjalną zapowiedź nowych kart. Należy jednak brać poprawkę na to, że układy były testowane w grach wspieranych technologicznie przez Nvidię.

Wpływ na tak dobre wyniki może mieć też zastosowanie technologii DLSS. Już wkrótce możemy się spodziewać zapowiedzi pierwszych laptopów z nowymi układami. Najprawdopodobniej znajdziemy w nich również procesory Intela 10. generacji.

fot. Nvidia