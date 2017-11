KIANO SlimNote 15.6 HDD – laptop z możliwością rozbudowy dysków

Polska firma Kiano wprowadza do sprzedaży laptopa SlimNote 15.6 HDD. Jest to pierwszy laptop tej firmy, który pozwala użytkownikowi na szybką i sprawną rozbudowę przestrzeni dyskowej. Pięć do ośmiu minut wystarczy, żeby samemu wymienić dysk.