KONKURS! ASUS ROG: Wygraj peryferia gamingowe

Dobry komputer czy laptop do nie wszystko. Nawet jeżeli jesteś posiadaczem sprzętu skrojonego na potrzeby graczy jak ASUS Strix GL533, to do pełni szczęścia będziesz potrzebował słuchawek, myszy i podkładki pod nią.

Dlatego teraz dajemy Ci okazję wygrania zestawu od firmy ASUS składajacego się ze słuchawek Cerberus, myszki GX860 Buzzard i podkładki GM50. Urządzenia te można zobaczyć na poniższych obrazkach:

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wymyślić hasło, które mogłoby reklamować sprzęt dla graczy,

- hasło musi zawierać w sobie skrót ROG - w wersji skróconej (ROG) lub rozwiniętej (Republic of Gamers). Wersja skrócona (ROG) nie może być częścią innego słowa (np. zROGowacialy)

- hasło należy wysłać e-mailem na adres konkurs@pcformat.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja, do godziny 23:59.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednego zgłoszenia. Osoby używające multikont i przysyłające więcej niż jedno zgloszenie zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w ciągu 3-5 dni roboczych od zakończenia konkursu.

Osoby, które nie wygrały nie zostaną powiadomione o tym fakcie.

Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane na adres e-mail z jakiego przyszło zgłoszenie. Brak informacji zwrotnej i nadesłania danych osobowych umożliwiających wysyłke nagród w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia oznacza utratę prawa do nagrody, która przejdzie na kolejną wytypowaną przez redakcję osobę.