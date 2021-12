Kałasznikow ukradł projekt strzelby z gry wideo?

Ward B – Oceanic

Pasjonaci strzelanek czekają na grę FPS Oceanic, wyprodukowaną przez Ward B. Tymczasem jej autorzy toczą spór z koncernem Kałasznikow o wygląd jednej ze strzelb. Twierdzą, że MP-155 Ultima Kałasznikowa jest odwzorowaniem modelu Mastodon Oceanic.

Ward B wystosował żądanie, by Kałasznikow przestał produkować MP-155 Ultima. Tym bardziej że firma zbrojeniowa w pierwszych kampaniach reklamowych tego sprzętu rzeczywiście przyznawała, że model broni był „inspirowany grami wideo". Nigdy jednak nie poszła za tym żadna zapłata dla autorów projektu.

Dyskusja na argumenty

Jak powiedział portalowi IGN dyrektor generalny Ward B Marcellino Sauceda, w zeszłym roku Kałasznikow zwrócił się do ich studia w sprawie współpracy przy projektach broni. Miało to być legalne wykorzystanie wzoru Mastodona do wyprodukowania prawdziwej strzelby przy zachowaniu praw autorskich i należnych wynagrodzeń. Nigdy jednak firma zbrojeniowa nie pojawiła się z umową w tej sprawie. Jakiś czas później zaczęła promować nowy zestaw broni ze strzelbą podobną do Mastodona.

Kałasznikow twierdzi z kolei, że firma Ward B nigdy nie wskazała wyraźnie, do kogo należą prawa autorskie projektu strzelby. Jak napisano w blogu Kotaku zajmującym się grami komputerowymi, według słów przedstawiciela Kałasznikowa Maxima Kuzina jego firma zwróciła się do „innego projektanta z Rosji" o prawa do projektu. Ward B podejrzewał, że chciał on w ten sposób kupić go bezpośrednio od artysty.

Konflikt trwa, pozostaje zatem czekać nie tylko na FPS Oceanic, ale też na rozstrzygniecie, kto zwycięży w sporze o wzór Mastodona.

fot. Ward B, Oceanic