Kalendarz IT – premiera Windows 7

Co drugi dobry

W branżowym światku kursuje powiedzonko, że tylko co drugi Windows jest udany. I chyba „jest coś na rzeczy", bo po ciepło przyjętym Windows XP ukazała się Vista. Edycja ta była tak „dobra", że spora część użytkowników pozostała przy poprzedniej wersji systemu. I w zaledwie dwa lata po premierze Visty – w 2007 roku – Microsoft zaprezentował światu swój kolejny OS, czyli Windows 7. Różnic w stosunku do niezbyt udanego poprzednika nie było zbyt wiele, ale z punktu widzenia typowego użytkownika najważniejsze było zwiększenie stabilności systemu i szybkości jego działania, a także poprawa komfortu pracy. Nie była to tylko Vista po liftingu, a zupełnie nowa jakość. I zostało to docenione przez konsumentów. Sprzedano ponad 630 mln. egzemplarzy Windows 7. A choć wsparcie dla tej edycji systemu zakończyło się w styczniu 2020, nadal jest dość powszechnie używany – w 2020 miało go na swoich komputerach prawie 20% użytkowników PC, czyli z grubsza jakieś 100 mln osób! Ba, sporo użytkowników uważa go wręcz za najlepszy Windows w historii.

fot. Wikipedia