Kamerka do monitoringu zewnętrznego Tapo C310

Stały podgląd

Tapo C310 to urządzenie wyposażone w 3-megappikselową matrycę, nagrywającą wideo w rodzielczości 1296p. To wystarczająco, by rozpoznawać znajdujące się w zasięgu osoby. Kamerka ma też filtr podczerwieni 850 nm umożliwiający rejestrowanie obrazu w nocy. Do zapisywania nagrań wymagana jest karta microSD; model ze 128 GB pamięci zapewni 16 dni nieustannego nagrywania obrazu.

Wbudowany czujnik ruchu odpowiada za dostarczanie na telefon powiadomień o niepożądanej aktywności. Ponadto Tapo C310 wyposażono w mikrofon umożliwiający dwukierunkową transmisję audio. Możemy w ten sposób np. poinformować kuriera, żeby zostawił paczkę pod domem.

Odporna na środowisko

Producent zapewnia też, że urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne, spełnia normę IP66. Jest przystosowane do pracy w temperaturach -20 do 45°C. Zestaw montażowy zawiera ponadto uszczelki i wodoodporne mocowania przewodów.

Z poziomu smartfona

Urządzeniu towarzyszy aplikacja na iOS-a lub Androida, mogąca współpracować jednocześnie z 32 kamerkami tego typu. Pozwala to stworzyć kompleksowy system monitoringu. Sterować sprzętem można z poziomu aplikacji lub za pomocą asystentów głosowych Google’a i Amazona. Tapo C310 może też współpracować z innym oprogramowaniem do monitoringu, o ile jest zgodne ze standardem ONVIF.

Producent wycenił sprzęt na 250 zł.

fot. TP-Link