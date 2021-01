Karmnik ze sztuczną inteligencją

19 tysięcy wspierających

Na Kickstarterze kończy się kampania, dzięki której udało się zebrać środki na realizację projektu futurystycznego karmnika. Nie przypomina on jednak drewnianej budki, do której wsypujemy smakołyki dla ptaków. Bird Buddy jest przezroczysty, a karma jest automatycznie dozowana. Karmnik jest również wyposażony w kamerę, która robi zdjęcia stołującym się ptakom oraz pozwala na ich obserwację w czasie rzeczywistym. Zasila ją bateria, która gwarantuje 30 dni funkcjonowania. Po rozładowaniu wystarczy wyjąć moduł i naładować go przy użyciu kabla USB-C.

Okno na świat

Bird Buddy obsługuje specjalna aplikacja, dzięki której można oglądać zdjęcia i filmy prosto z karmnika. Pozwala ona również rozpoznawanie stołujących się ptaków (w bazie jest ok. 1000 gatunków). Zawiera także specjalny poradnik dotyczący ich karmienia.

Projekt futurystycznego karmnika został ufundowany na Kickstarterze. Projektantom potrzebna była suma odpowiadająca 224 tys. zł, jednak udało im się zebrać równowartość ponad 15 mln zł. Cena jednego urządzenia wynosi ok. 140 euro.

fot. Bird Buddy