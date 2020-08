Karnawał Notting Hill online

Pióropusze, bębny i rum tylko na ekranie

Karnawał Notting Hill (Notting Hill Carnival) odbywa się w Londynie od połowy lat 60. Pomysłodawcą imprezy byli imigranci z Karaibów. Miała się ona stać europejskim odpowiednikiem parady w Rio de Janeiro.

Koronawirus, to jasne

Co roku w wydarzeniu uczestniczyło co najmniej milion osób; imprezę chroniło niemal 10 tysięcy policjantów. Jednak już w maju ogłoszono, że parada przechodząca zazwyczaj niemal sześciokilometrową trasą w dzielnicy Notting Hill tym razem się nie odbędzie ze względu na epidemię COVID-19. Zaplanowany na 30 i 31 sierpnia karnawał przeniesiono więc do sieci.

Transmisję z wydarzeń, które w zwykłych warunkach odbyłyby się na ulicach Notting Hill przeprowadzi na żywo serwis YouTube. Dziś wieczorem (29 sierpnia) rozpocznie się prezentacja historii festiwalu oraz strumieniowane występy zespołów, didżejów i grup tanecznych.

fot. Google