Dzięki mocy architektury AMD „Polaris" karta graficzna AMD Radeon RX 590 zapewnia wyższe taktowanie i wyższą wydajność w grach niż AMD Radeon RX 580 , a przy tym oferuje nawet o 20% lepszy stosunek wydajności do ceny niż konkurencja . W parze z monitorem zgodnym z technologią AMD Radeon FreeSync i korzystając z najnowszych funkcji pakietu AMD Radeon Software karta ta zapewnia wyjątkową jakość rozgrywki.

Wśród cech kart graficznych AMD Radeon RX 590 są:

- Znakomita wydajność w grach: karta graficzna AMD Radeon RX 590 jest zbudowana z wykorzystaniem 12-nanometrowego procesu produkcji i zaawansowanej architektury AMD „Polaris", która oferuje 4 generacji rdzenie graficzne GCN, a także silnik wyświetlający i podsystemy multimedialne umożliwiające uzyskanie wyjątkowej wydajności w niskopoziomowych trybach DirectX 12 i Vulkan. Dzięki tej technologii karta zapewnia w najpopularniejszych grach AAA oszałamiającą rozgrywkę HD przy nawet 60 kl./s lub więcej, a w niektórych popularnych tytułach esportowych ponad 100 kl./s .

- Najlepsze oprogramowanie dla graczy: pakiet AMD Radeon Software to wsparcie optymalizacjami sterowników wydawanymi tuż przed premierą gier (w trybie „Day-0"). Dzięki technologii Radeon ReLive to także możliwość łatwego przechwytywania, transmitowania i udostępniania najlepszych momentów z gry, takich jak spektakularne zwycięstwa. Za sprawą aplikacji AMD Link to dodatkowo monitorowanie działania karty, zbieranie danych o systemie oraz większe możliwości towarzyskie. Zaś dzięki technologii AMD Radeon WattMan to z kolei wygodne dostosowywanie działania i ustawień układu graficznego do własnych potrzeb .

- Największy ekosystem wyświetlaczy dla graczy : dzięki dostępności na rynku ponad 500 modeli monitorów zgodnych z technologią AMD Radeon FreeSync 4 uzyskanie bezbłędnej i wybitnie płynnej rozgrywki nigdy nie było łatwiejsze. Technologia ta synchronizuje odświeżanie monitora z grą eliminując przycięcia i rozdarcia animacji. Z kolei technologia AMD Radeon FreeSync 2 HDR4 oferuje nawet dwukrotnie większą jasność i zakres kolorów w porównaniu do sRGB .

- Wirtualna rzeczywistość klasy premium: karta graficzna AMD Radeon RX 590 oferuje bogate i wciągające środowiska VR. Technologia AMD LiquidVR zapewnia szeroką kompatybilność, wygodę „plug-and-play" oraz stabilne wsparcie platformy dla nowej fali dostawców zaawansowanych systemów i technologii VR.

Ceny i dostępność

Karta graficzna AMD Radeon RX 590 jest dostępna na całym świecie od dziś w cenie od 279 USD w ofertach takich producentów, jak ASUS, PowerColor, Sapphire i XFX.