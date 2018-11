Karta pamięci microSD dla graczy

Gamingowa karta pamięci nie tylko przyspieszy uruchamianie i działanie gier mobilnych, ale również zwiększy szybkość działania aplikacji mobilnych w systemie Android. Karta przeznaczona jest dla smartfonów, konsol Nintendo Switch, tabletów, ale sprawdzi się również w urządzeniach VR czy aparatach fotograficznych i kamerkach video.

Prędkość odczytu danych karty pamięci XPG wynosi do 100 MB/ oraz do 85 MB/s podczas zapisu. Karta spełnia wymogi standardu A1, co przekłada się na minimalną szybkość odczytu losowego na poziomie 1500 IOPS, a zapisu na 500 IOPS (Input/Output Operations per Second).

Karta pamięci obsługuje standardy 5.0 oraz 5.1, co oznacza, że może być również wykorzystana w aparatach fotograficznych do zapisu wideo. Urządzenie posiada certyfikaty FCC, CE, VCCI, C-Tick, a także EAC.

Karty będą dostępne w trzech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB i 512 GB.Dodatkowo wszystkie modele będą objęte dożywotnią gwarancją producenta.