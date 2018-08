Karty GeForce na turnieju The International 2018

The International, największy na świecie turniej e-sportowy, odbędzie się w tym roku w dniach 20-25 sierpnia, po raz pierwszy w Kanadzie.

Główna zmiana wprowadzona przez Valve od ubiegłorocznej edycji, to ranking Pro Circuit. Najlepsze drużyny grające w DOTA 2 walczyły w 11 turniejach rangi Major oraz 16 rangi Minor, zdobywając punkty potrzebne do zakwalifikowania się do The International 2018 (w skrócie TI8).

W Vancouver w szranki stanie 18 drużyn. Stale rosnąca pula nagród wynosi obecnie ponad 23 miliony dolarów. Szacuje się, że dorówna ona lub prześcignie rekordowy pod tym względem ubiegłoroczny turniej TI7 z pulą 24 milionów dolarów.

W turnieju TI8 wezmą udział cztery drużyny skupione w inicjatywie GeForce Esports. Newbee, Team Liquid oraz Team Secret otrzymały zaproszenia dzięki wynikom osiągniętym w rankingu DOTA 2 Pro Circuit. Zespół TNC Pro utorował sobie drogę do wielkiego finału w kwalifikacjach w Azji Południowo-Wschodniej.

Rozgrywki będą przeprowadzane na komputerach wyposażonych w karty GeForce GTX 1080 Ti i oraz monitory Acer 240Hz G-SYNC Predator.