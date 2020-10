Karty RTX sprawdzą się świetnie w... łamaniu haseł

Kwestia zabezpieczeń

Choć nowe GPU Nvidii zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o uzyskaniu bardzo wysokiej wydajności w grach, okazuje się, że równie dobrze sprawdzą się w łamaniu haseł dostępu.

Premiera kart zbiegła się z wydaniem wersji 20.09 aplikacji Passcovery Suite. Nowa edycja oprogramowania pozwala wykorzystać akcelerację sprzętową do łamania haseł. Funkcja ta jest zgodna ze wszystkimi kartami z serii 3000. Jak pokazują testy (na razie tylko wewnętrzne, przeprowadzone przez producenta programu), wykorzystanie mocy obliczeniowej nowych kart znacząco usprawnia łamanie haseł metodą brute force.

Coraz więcej kombinacji

Metoda taka polega na testowaniu każdej możliwej kombinacji znaków i jest dość czasochłonna. Odpowiednio silne hasło wciąż będzie oczywiście trudne do złamania. Tym niemniej nowa wersja Passcovery Suite wsparta modelem RTX 3090 i tak jest w stanie przetestować blisko 3,5 miliarda kombinacji w sekundę. To aż siedmiokrotnie więcej, niż w przypadku układu GTX 1060. Do tego udało się uzyskać przyspieszenie wyszukiwania haseł o 30%.

Przełom?

Niekoniecznie. Co prawda wykorzystanie akceleracji mocno przyspiesza łamanie haseł, ale póki co mowa o próbie przeprowadzonej na plikach lokalnych. Raczej wątpliwe, by nagle każdy posiadacz nowych GPU Nvidii mógł już jutro z łatwością wykraść nasze dane. Kluczem do bezpieczeństwa wciąż jest przede wszystkim zdrowy rozsądek i użycie mechanizmu uwierzytelniania dwustopniowego tam, gdzie tylko da się go zastosować.

fot. Nvidia