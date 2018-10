Karty Transcend z serii 700S dla profesjonalistów

Nowe karty SDXC/SDHC TRANSCEND są zgodne z interfejsem UHS-II w standardach U3 i V90. Charakteryzują się prędkością odczytu sięgającą 285 MB/s i zapisu do 180 MB/s. Daje to możliwość nagrywania filmów nawet w rozdzielczości 4K, bez obaw o niską jakość materiału czy utratę klatek.

Nośniki z tej serii nadają się do pracy w ekstremalnych warunkach - wytrzymują bez uszkodzeń zanurzenie przez 30 minut na głębokości do 1 m pod wodą, są niewrażliwe na wstrząsy, promienie X i oddziaływanie elektrostatyczne oraz działają w zakresie temperatur od -25 do 85°C.

Producent zapewnia żywotność kart na poziomie 10 000 cyklów włożenia i wyjęcia oraz 5 lat gwarancji. Dedykowane oprogramowanie RecoverX, służące do odzysku danych i zarządzania nośnikami, można pobrać za darmo ze strony producenta.

Produkty wkrótce pojawią się w sprzedaży w Polsce. Sugerowane ceny kart wynoszą 139 zł za wersję 32 GB oraz 269 zł za wariant 64 GB.