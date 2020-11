Karty graficzne Intela dla maszyn stacjonarnych?

Nowy gracz

W ostatnim czasie Intel nieco odstaje od AMD. W tym czasie "niebiescy" pracowali jednak nad projektem własnego GPU Iris Xe Max do laptopów. Układy zostały wreszcie oficjalnie zaprezentowane. Na pokładzie znajdziemy 96 jednostek obliczeniowych, a rdzenie będą taktowane zegarem 1650 MHz. Do tego otrzymamy 4 GB pamięci graficznej.

Pierwszymi modelami komputerów przenośnych z nową kartą będą Asus Vivo Book Flip 14 i Acer Swift 3X. Karta ma rywalizować z układem MX 450 autorstwa Nvidii i prezentuje się podobnie pod kątem wydajności. Nie będzie więc topowym układem, ale firma najprawdopodobniej będzie w najbliższym czasie pracować nad kolejnymi. Niewykluczone, że chip DG1 na którym bazuje nowe GPU trafi wkrótce również do komputerów stacjonarnych.

Modele OEM

W oficjalnym komunikacie Nvidii możemy przeczytać o porozumieniu z zewnętrznym producentem w sprawie produkcji desktopowych GPU. Ich premiera jest możliwa już na początku 2021 roku. Intel nie podał przy tym szczegółów, skazując użytkowników na domysły. Nie wiadomo, kto jest owym partnerem i czy mowa tu o większej liczbie modeli różnych klas czy podobnym do Iris Xe Max przedstawicielu klasy średniej.

Możliwe, że będą to układy służące wyłącznie do wspomagania niektórych zadań. Prawdopodobne też, że podstawą do opracowywania samodzielnych kart graficznych pozwalających np. na uruchamianie gier będzie dopiero model DG3. Informacje o planach jego stworzenia odnaleziono w przygotowanych przez firmę sterownikach.

fot. Intel