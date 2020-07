Karty graficzne Palit GTX 1650

Palit ogłosił wprowadzenie do sprzedaży nowych GPU.

Karty graficzne wyposażone będą w czip GTX 1650 i nowy rdzeń TU116. Dotychczasowe modele bazowały na rdzeniu Turing TU117. Nowszy enkoder zapewnia o 15% większą wydajność i lepiej radzi sobie z artefaktami, co powinny docenić zwłaszcza osoby zainteresowane streamingiem.

Nowe modele

Karty pracują w trybie półpasywnym, co oznacza, że wentylatory są wyłączane do osiągnięcia temperatury 60 stopni Celsjusza. Warianty StormX D6 oraz StormX OC D6 wyposażono w pojedynczy wentylator, co pozwala dopasować je do obudów mini-ITX.

Ceny nowych kart:

• 1650 Super GamingPro – 829 zł,

• 1650 GamingPro OC D6 – 719 zł,

• 1650 GamingPro D6 – 699 zł,

• 1650 StormX D6 – 669 zł,

• 1650 StromX OC D6 – 679 zł.

fot. Palit