Karty pamięci SD Express już w produkcji

Firma Lexar zapowiedziała rozpoczęcie produkcji kart pamięci zgodnych z nowym standardem SD Express. Jest to ulepszona wersja nośników typu SD, pracująca trzykrotnie szybciej niż najpopularniejsze obecnie karty UHS-II.

Lexar deklaruje, że SD Express zwiększy prędkość zapisu do 4 GB/s, a prędkość odczytu wyniesie nawet 985 MB/s. Pierwsze nośniki zgodne z takim standardem trafią do sprzedaży na początku 2022 roku i początkowo mogą okazać się dość drogie. W praktyce znajdą one zastosowania głównie profesjonalne, takie jak zapis nagrań w standardzie 8K, magazyny danych dla aparatów 360 stopni albo podczas zapisywania zdjęć w bezstratnym formacie.

Wyścig już się zaczął

Pierwsze nośniki Lexnara będą miały 256 GB w formacie microSD i 512 GB w przypadku wersji SD. Firma już teraz ma konkurenta – produkcję podobnych kart od dłuższego czasu zapowiada również ADATA. Z drugiej strony można też kupić oferujące podobną prędkość odczytu (ale zauważalnie wolniejsze przy zapisie) pamięci typu CFexpress. Czas pokaże, który standard lepiej przyjmie się na rynku.

