Kaspersky Lab - nowe programy na 2018 rok

Przeciętne gospodarstwo domowe, na które przypada 6,3 urządzenia, spędza ogromną część dnia online, a im więcej ludzie korzystają z internetu, tym większe ryzyko, że trafią na szkodliwy program lub zainfekowaną stronę WWW. W swoim corocznym badaniu Kaspersky Lab stwierdził, że 63 proc. internautów obawia się wiadomości oraz stron phishingowych.

Uwzględniając te obawy, Kaspersky Internet Security oraz Kaspersky Total Security zostały wyposażone w technologię antyphishingową, która chroni przed fałszywymi lub niechcianymi wiadomościami, sfabrykowanymi stronami internetowymi oraz oszustwami. Ponadto uaktualniony filtr adresów internetowych informuje użytkownika, za pośrednictwem specjalnego wskaźnika, czy dany odsyłacz w wyszukiwarce prowadzi do godnej zaufania, podejrzanej, niebezpiecznej czy phishingowej strony internetowej lub też takiej, która może wyrządzić szkody na komputerze.

Oprócz obaw związanych z fałszywymi stronami internetowymi użytkownicy przejmują się również utratą informacji przechowywanych na swoich urządzeniach, wskazując zdjęcia jako najcenniejsze dane. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab: stwierdzono, że dla wielu osób utrata zdjęć jest bardziej stresująca niż zerwanie z partnerem czy choroba zwierzęcia.



Ponieważ internauci postrzegają własne dane jako niezwykle cenne, ponad połowa (56%) z nich martwi się, że mogą one zostać zaszyfrowane dla okupu. Obawy te prawdopodobnie wzrosną po ostatnich epidemiach oprogramowania ransomware WannaCry oraz ExPetr (NotPetya/Petya). Z tego względu Kaspersky Internet Security oraz Kaspersky Total Security zawierają funkcję ochrony przed oprogramowaniem ransomware, która została uaktualniona tak, aby zwalczać nawet najbardziej skomplikowany szkodliwy kod.



Każda rodzina chce zachować swoje tajemnice dla siebie, jednak w dzisiejszej epoce gospodarstwa domowego 2.0 nasza prywatność jest często zagrożona. Dlatego ludzie obawiają się, że ich dane mogą wpaść w niepowołane ręce, tym bardziej że niektóre informacje przechowywane na urządzeniach są tak poufne, że 44% użytkowników nie chciałoby, aby ktoś je zobaczył. Aby nikt poza właścicielem nie miał dostępu do jego prywatnych danych, nowa funkcja blokowania aplikacji przeznaczona dla systemu Android oferuje dodatkową warstwę ochrony w formie tajnego kodu. Dzięki temu po uzyskaniu dostępu do cudzego telefonu niepowołane osoby nie będą mogły przeglądać określonych aplikacji, takich jak komunikatory internetowe, portale społecznościowe, poczta e-mail czy inne narzędzia zawierające poufne informacje.

Użytkownicy będą mogli również korzystać z usługi „Bezpieczne połączenie" (Kaspersky Secure Connection), zintegrowanej z programami Kaspersky Internet Security i Kaspersky Total Security, która szyfruje cały ruch użytkownika podczas korzystania z niezabezpieczonych (np. publicznych) sieci Wi-Fi.

Oprócz wyraźnych obaw dotyczących bezpieczeństwa danych oraz prywatności użytkowników gospodarstwo domowe 2.0 niesie ze sobą obawy o najbardziej bezbronnych członków rodziny, którzy coraz częściej łączą się z internetem. 60% osób niepokoi się, że ich dzieci mogą mieć niekontrolowany dostęp do nieodpowiednich treści online. Dlatego najnowsza wersja Kaspersky Total Security zawiera sprawdzone funkcje kontroli rodzicielskiej. Dzięki nim rodzice mogą określić limity czasowe dla korzystania z określonych urządzeń w gospodarstwie domowym, ograniczyć aplikacje, jakie mogą być wykorzystywane przez dzieci, i zablokować dostęp do stron zawierających treści dla dorosłych, wulgarny język czy informacje na temat narkotyków i wiele innych - a wszystko to w ramach usługi Kaspersky Safe Kids.

Ceny i dostępność

Nowe produkty bezpieczeństwa Kaspersky Lab z linii 2018 są dostępne w Polsce od 19 września 2017 r. w następujących cenach sugerowanych:



• Kaspersky Total Security: 199 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę dwóch urządzeń wybranych dowolnie z następującej listy: komputer PC, komputer Mac, smartfon/tablet z Androidem),

• Kaspersky Internet Security: 159 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę dwóch urządzeń wybranych dowolnie z następującej listy: komputer PC, komputer Mac, smartfon/tablet z Androidem),

• Kaspersky Anti-Virus: 69 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę jednego komputera z systemem Windows).