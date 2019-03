Kaspersky Lab wykrył groźną lukę w zabezpieczeniach systemu Windows

Luki dnia zerowego to nieznane wcześniej błędy w oprogramowaniu, które mogą zostać wykorzystane przez atakujących w celu włamania się do urządzeń i sieci ofiar. Nowy exploit wykorzystuje lukę w zabezpieczeniach graficznego podsystemu Microsoft Windows w celu zwiększenia swoich przywilejów w systemie. Zapewnia to przestępcy pełną kontrolę nad komputerem ofiary. Przeanalizowana przez badaczy z Kaspersky Lab próbka szkodliwego oprogramowania pokazuje, że celem tego exploita jest system operacyjny Windows w wersji od 8 do 10.

Badacze uważają, że wykryty exploit mógł zostać wykorzystany przez kilka ugrupowań cyberprzestępczych, w tym, między innymi, FruityArmor oraz SandCat. Wiadomo, że FruityArmor wykorzystywał już w przeszłości luki dnia zerowego, podczas gdy SandCat to nowe ugrupowanie cyberprzestępcze, które zostało odkryte niedawno.

Wykrycie nowej, aktywnie wykorzystywanej luki dnia zerowego w zabezpieczeniach systemu Windows pokazuje, ugrupowania cyberprzestępcze nadal interesują się tymi drogimi i rzadkimi narzędziami, a organizacje potrzebują rozwiązań zabezpieczających, które zapewniają ochronę przed nieznanymi zagrożeniami. Podkreśla również znaczenie współpracy między branżą bezpieczeństwa a twórcami oprogramowania: wyszukiwanie błędów, odpowiedzialne ujawnianie luk w zabezpieczeniach oraz niezwłoczne udostępnianie łat to najlepsze sposoby zabezpieczenia użytkowników przed nowymi i wyłaniającymi się zagrożeniami - powiedział Anton Iwanow, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, Kaspersky Lab.

Omawiana luka została wykryta przez technologię automatycznego zapobiegania exploitom firmy Kaspersky Lab, wbudowaną w większość produktów firmy.