Kiedy i kto napisał pierwszy wirus komputerowy

Nieszkodliwy wirus

Za oficjalną datę narodzin pierwszego wirusa na komputery osobiste uznaje się 30 stycznia 1982 r., kiedy to pojawił się mający 400 linii kodu Elk Cloner na maszynę Apple II, napisany przez 15-letniego wówczas Richarda Skrentę. Dodajmy, że praszczur malware'u nie robił nic złego poza tym, że raz na 50 uruchomień wyświetlał na ekranie komputera poniższy komunikat:

To tylko żarcik

Twórca traktował Elk Clonera jak głupawy dowcip, a nie wirus. Choć był tylko żartem, zdołał zainfekować dyskietki większości osób, które znał programista. Było to łatwe, bo w 1982 r. nie myślano jeszcze o złośliwym oprogramowaniu i nie było antywirusów.

Skrenta był, wedle dzisiejszej nomenklatury, niepospolitym trollem dla swoich znajomych. Nierzadko udostępniał swoje gry wideo na dyskietkach, ale w taki sposób, że treści na konkretnych nośnikach były przemieszane i programy „wypluwały” zabawne teksty w kierunku użytkowników. W końcu Skrenta wymyślił sposób na kombinowanie z dyskietkami na odległość. To doprowadziło go do Elk Clonera.

fot. Virus Encyclopedia, Markus Spiske Unsplash