Kieszonkowe kino − nowy smartfon Gigaset GS280

Pierwszym smartfonem, którego produkcja rozpoczęła się w niemieckich zakładach Gigaset był model GS185. - Dobre przyjęcie tego urządzenia, szczególnie na niemieckim rynku, potwierdziło, że użytkownicy zwracają dużą uwagę na kwestie jakości i bezpieczeństwa w smartfonach. Każdy egzemplarz telefonu Gigaset przed opuszczeniem fabryki poddawany jest bowiem bardzo rygorystycznym testom, dzięki czemu na rynek trafia produkt niezawodny i godny zaufania.

Ekran GS280 posiada proporcje 18:9 i szkło 2.5D z powłoką zwiększającą odporność na zadrapania oraz pozostawiane smugi. Rozdzielczość Full HD Plus i rozmiar wyświetlacza sprawdzą się podczas „telefonicznych" seansów. Według niemieckich badań, już 42 proc. tamtejszego społeczeństwa używa smartfonów do przesyłania strumieniowego wideo. Jedna czwarta na ekranie telefonu ogląda treści wideo podczas podróży komunikacją miejską oraz w barach i restauracjach. Pojemny akumulator w Gigaset GS280 umożliwia korzystanie z transmisji strumieniowej nieprzerwanie przez 10 godzin.

Przedstawiciele producenta nazywają GS280 „kieszonkowym kinem" - Gigaset postawił bowiem na niezwykle jasny (450 cd/m²), 5,7-calowy ekran wyraźnie oddając szczegóły (2160 x 1080 pikseli / 427 ppi) i wspomniany - akumulator 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania oraz USB on-the-go, zapewniającą m.in. możliwość ładowania innych urządzeń. Ważne jest także potrójne gniazdo z miejscem dwie karty SIM oraz kartę microSD, która może uzupełnić 32 GB wbudowanej pamięci o dodatkowe 256 GB, zapewniając miejsce na setki ulubionych filmów.

Nowy Gigaset GS280 korzysta z procesora Qualcomm Snapdragon430 Octa-Core 1.4 GHz, obsługuje 4G LTE CAT-4, VoLTE oraz VoWiFi. Główny aparat oferuje rozdzielczość 16 Mpix, autofokus PDAF i lampę błyskową z podwójnym trybem doświetlenia - ciepłym oraz zimnym, dopasowanym do potrzeb użytkownika, sceny i oczekiwanego efektu. Aparat na frontowej ściance ma 13 Mpix, a jako flash wykorzystywana jest biała dioda LED. Służy ona także do powiadamiania m.in. o nowych wiadomościach i nieodebranych połączeniach.

Wśród zabezpieczeń dostępnych w modelu Gigaset GS280 znajdziemy funkcję Face ID oraz czytnik linii papilarnych, który można przystosować do realizacji dodatkowych zdań, np. wyzwalania migawki aparatu fotograficznego. W smartfonie znajdziemy dodatkowo 3 gniazda - dwa na karty Nano SIM i jedno na kartę pamięci microSD. GS280 do ładowania niewymiennego akumulatora i wymiany danych korzysta ze złącza USB typu C.

Rekomendowana cena modelu GS280 wynosi 249 Euro. Cena urządzenia w Polsce nie została jeszcze ustalona.