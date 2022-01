Kindle za jedną piątą ceny na Amazonie?

Zakupowy raj

Systemowy błąd w działaniu platformy Amazona w Brazylii, który miał miejsce w środę (26 stycznia 2022), sprawił, że mieszkańcy kraju mogli wykorzystać dowolną liczbę kuponów zniżkowych podczas zakupów.

Według doniesień Twittera, serwis Amazon oferował hojnie kupony rabatowe dla nowo utworzonych kont na platformie. Mogły się one kumulować, co gwarantowało niższe ceny, a nawet darmowe produkty, w tym książki i gry. Luka w systemie spowodowała, że chętni do zakupu Kindle'a mogli go wrzucić do koszyka za jedną piątą ceny. Inni klienci korzystali z pakietu kuponów, aby zwiększyć swoją kolekcję książek i gier.

Amatorzy okazji, którzy chętnie się dzielili na Twitterze swoimi trofeami, obawiają się teraz, że Amazon anuluje zamówienia. Nie wiadomo jeszcze jaka będzie decyzja giganta.

Fot. andrespradagarcia – Pixabay