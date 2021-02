Kingston sprzedał HP dział gamingowy

Przetasowań ciąg dalszy

Firma Kingston ogłosiła właśnie sprzedaż swojego oddziału gamingowego, zajmującego się produkcją urządzeń peryferyjnych z serii HyperX. Kwota transakcji zawartej z HP wyniosła około 425 milionów dolarów. W jej ramach firma sprzedała dział, który produkował m.in. zestawy słuchawkowe, myszki, podkładki czy mikrofony.

Nie tylko biznes

HP dokonał transakcji, by poszerzyć swój udział w produkcji urządzeń peryferyjnych dla graczy, który do 2024 roku ma być wart nawet 12,2 miliarda dolarów. Transakcja zostanie domknięta jeszcze w tym kwartale. Decyzja pozwoli przy okazji nieco zmienić profil firmy - HP do tej pory kojarzyła się głównie z produkcją sprzętu biznesowego.

Kingston zachowa przy tym prawa do produkcji pamięci flash, RAM czy dysków SSD. Producent nie podał szczegółowego wyjaśnienia takiej decyzji. Zapewnił jedynie, że przekazanie HyperX w nowe ręce zapewni temu działowi firmy lepsze perspektywy na przyszłość.

