Klawiatura Bloody B2278 - hybrydowa klawiatura dla graczy

Urządzenie to dołącza do rodziny najszybszych klawiatur świata, wyposażonych w przełączniki optyczne Light Strike.

B2278 to pełnowymiarowa klawiatura o minimalistycznym designie i wyprofilowanych klawiszach. To pierwszy produkt w serii, oferujący podświetlenie zarówno klawiszy, jak i krawędzi obudowy. Natężenie czerwonego światła można regulować lub wyłączyć całkowicie. Producent, dbając o optymalne ułożenie klawiatury na biurku, pokrył dwie szerokie nóżki warstwą silikonu, która gwarantuje stabilizację sprzętu.



Sygnał z przełącznika optycznego Light Strike dociera do komputera nawet 150 razy szybciej niż z klasycznego przełącznika mechanicznego. Dzięki wykorzystaniu promieni podczerwieni, udało się zredukować do minimum opóźnienie w komunikacji klawiatura-komputer. Z 30 milisekund w przypadku standardowych klawiaturach mechanicznych do 0,2 milisekundy w klawiaturze Bloody.

Sama konstrukcja przełączników Light Strike wpływa pozytywnie na prędkość ich działania. Klawisze optyczne aktywują się szybciej. Wystarczy 1,5 milimetra nacisku. To o 30 proc. krócej niż w przypadku klasycznych rozwiązań z użyciem metalowych przełączników mechanicznych, które aktywują się po 2,2 milimetra. Znacząco skraca to czas pomiędzy reakcją gracza a działaniem bohatera w wirtualnym świecie i daje widoczną przewagę nad przeciwnikiem.

W klawiaturze B2278 zastosowano aż osiem optycznych przełączników Light Strike. Umieszczono je pod najważniejszymi dla graczy klawiszami: Q, W, E, R, A, S, D, F. Gwarantuje to bezkonkurencyjne osiągi w grach akcji. Dodatkowo, dla poprawy kontroli klawisze te wykonano z antypoślizgowego silikonu. Anti-ghosting w trybie „Game Mode" dba by komputer poprawnie odczytywał wciśnięcie nawet 13 klawiszy jednocześnie. W czasie działania trybu komputer ignoruje przycisk Windows.



Producent zapewniana o żywotności przełączników na poziomie 100 milionów wciśnięć. Wszystko za sprawą unikatowej budowy o zwiększonej odporności na zakurzenie oraz zawilgocenie. Co więcej, B2278 jest zabezpieczona przed zalaniem na dwa sposoby. Cała elektronika pokryta jest wodoodporną warstwą, a wewnątrz klawiatury znajduje się system rynienek odprowadzający ciecz na zewnątrz. Dołączone do klawiatury oprogramowanie Super Combo pozwala na tworzenie i zapisywanie profili użytkowników. Umożliwia również tworzenie własnych makr i edycję już istniejących.

Klawiatura Bloody B2278 jest dostępna w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 109 złotych.