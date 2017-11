Klawiatura Sharkoon MECH SGK3 RGB

Klawiatura mechaniczna Sharkoon SGK3 występuje w trzech wersjach - z przełącznikami czerwonymi do gier, niebieskimi głośnymi bardziej polecanymi do pisania oraz tak zwanymi miksem czyli brązowymi. Mechanik ma wbudowaną własną pamięć, więc po zaprogramowaniu go możemy podłączyć klawiaturę do innego komputera czy laptopa, a wszystko będzie działać jak na naszym głównym komputerze.

Obudowa SGK3 jest metalowa, przez co mamy do czynienia z dość ciężką klawiaturą ważącą prawie 1.5kg. Posiada cztery antypoślizgowe hamulce, jest to dużym plusem, bo trzeba się naprawdę mocno postarać, aby całość nawet lekko przesunąć na biurku w czasie gry.

Sharkoon SGK3 obsługuje N-Key rollover oraz przystosowany jest do współpracy z przedłużaczami USB do 15m. Mówiąc po polsku możemy bez problemu pograć na telewizorze w dwie osoby siedząc wygodnie na sofie.

Całość mimo switchy mechanicznych, podświetleniu RGB, metalowej obudowie i wielu innym cechom wymienionym poniżej kosztuje 289zł brutto, a dostępna jest w Polsce od połowy listopada.