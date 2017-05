Klawiatura X Range i Smartwatch Chrono 2 od 15 maja w Bierdronce

W klawiaturze Hykker X Range zastosowano technologię podświetlania Color-LED, dzięki której klawiatura płynnie zmienia podświetlenie i kolory w sześciu efektownych trybach. Każdy klawisz ma swój własny, niezależny przełącznik UnionBest Blue, wpływający na poprawę szybkości reakcji gracza. Jej przyciski wykonano z twardego, odpornego na zarysowania tworzywa APS i osadzono na stabilnej, aluminiowej płycie. Połączenie pomiędzy komputerem a klawiaturą zapewnia wytrzymały przewód w oplocie tekstylnym, gwarantujący większą trwałość i bezpieczeństwo.

Kolejnym produktem, który pojawi się w sprzedaży w najbliższy poniedziałek, jest Smartwatch Hykker Chrono 2. Urządzenie to multifunkcyjny zegarek na rękę. Posiada dotykowy wyświetlacz o rozmiarze 1,54", który odwzorowuje rzeczywiste kolory i zapewnia szerokokątne widzenie. Smartwatch z opcją bluetooth można zsynchronizować z innymi urządzeniami, zarówno ze smartfonami, jak i tabletami, dzięki czemu możliwe jest wysyłanie i odczytywanie SMS-ów. Natomiast opcja instalacji karty SIM z transmisją 2G, zapewnia wykonywanie oraz odbieranie połączeń telefonicznych. Urządzenie posiada również czytnik kart microSD do 32 GB.

Smartwatch jest wyposażony w akumulator o pojemności 260 mAh, który zapewnia mu działanie w stanie czuwania nawet przez 72h. Smartwatch Hykker Chrono 2 został wyposażony w wiele innych funkcji: opcję śledzenia aktywności fizycznej, zegarek, kalendarz oraz aparat, a także czujnik wysokości, mikrofon i głośnik. Sprzęt jest kompatybilny z systemem Android 4.3 lub wyższym.

Inteligentny zegarek dostępny będzie w trzech modnych wersjach kolorystycznych: czarnym, czerwonym i niebieskim.

Klawiatura mechaniczna Hykker X Range oraz Smartwatch Chrono 2 będą dostępne odpowiednio w cenie 149 zł i 159 zł, we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 15 do 28 maja 2017 lub do wyczerpania zapasów.