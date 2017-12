Klawiatura bezprzewodowa z touchpadem Smart marki Hykker w Biedronce

Klawiatura bezprzewodowa z touchpadem Smart marki Hykker łączy w sobie cechy tradycyjnego urządzenia oraz myszy komputerowej. Jest uniwersalna i zapewnia większą wygodę użytkowania niż klawiatury wyposażone jedynie w Bluetooth, ponieważ posiada touchpad. Touchpad to nic innego, jak panel dotykowy, który zapewnia możliwość łatwiejszego sterowania telewizorem smart TV, przeglądania internetu i wpisywania tekstu z kanapy, fotela czy łóżka nawet z odległości do 10 metrów. Pozwala sterować wieloma innymi urządzeniami i sprawdza się także w przypadku małych komputerów podłączanych do telewizorów, konsol a nawet tabletów.

Klawiatura bezprzewodowa z touchpadem Smart charakteryzuje się smukłą i minimalistyczną konstrukcją oraz wykonaniem z materiałów bardzo dobrej jakości. Wbudowany panel dotykowy z dwoma dużymi przyciskami zapewnia wygodę i precyzję obsługi. A dzięki klawiszom o niskim profilu pisanie jest nie tylko komfortowe, lecz też bardzo ciche. Klawiaturę zasilają dwie baterie - paluszki AAA. Urządzenie jest także wyposażone w tryb oszczędzania energii.

Produkt jest kompatybilny z komputerami/laptopami z system Windows: 95/98/ME/XP/Vista/7/8/10 oraz MAC, konsolami, a także platformami Smart TV (Tizen, Android, WebOS). W zestawie znajduje się wypinany odbiornik USB, zapewniający łączność między klawiaturą, a innymi urządzeniami.

Urządzenie posiada znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Klawiatura multimedialna z touchpadem Smart marki Hykker znajdzie się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce, w cenie 79,90 zł. Oferta ważna jest od 7 do 20 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów.