Klawiatura z wymiennymi przełącznikami dla graczy

Do prac nad nowym urządzeniem szwajcarsko-amerykańska firma zaprosiła znanych e-sportowców. Model G PRO X sprzedawany jest z przełącznikami typu Clicky, Linear i Tacctile. To tzw. model turniejowy o zwartej budowie, bez części numerycznej. Bryła o wymiarach 34x361x153 mm bazuje na standardowym modelu G PRO.

Dobór przełącznika nowej klawiatury zależy od preferencji gracza. Clicky to przełączniki o słyszalnym kliku, a z kolei Tacle są sprężyste i mają wyczuwalną reakcję przy aktywacji. Zaprojektowano je głównie z myślą o fanach gier z gatunku FPS. Linear cechuje się liniową pracą, sprawdzi się więc w grach akcji.

Aby ułatwić transport, Logitech zdecydował się na dodatkowe złącze micro USB, które umożliwia odpięcie kabla podczas podróży. Sprzęt posiada też podświetlenie RGB oraz umożliwia tworzenie i zapisywanie przez gracza własnych profili.

Klawiatura trafi do sprzedaży w październiku 2019 roku. Wersja z wymiennymi przełącznikami będzie kosztować 649 zł. Pakiet dodatkowych 92 przełączników do wymiany to koszt 215 zł. Za 549 zł będzie można też kupić G PRO X w wersji z zamocowanymi na stałe przełącznikami Clicky.

