Klienci GM otrzymują elektryczne hummery

Jadą do odbiorców

Wysyłka zakupionych elektrycznych hummerów oficjalnie się rozpoczęła. Koncern General Motors opublikował w tej sprawie komunikat na stronie WWW.



Hummer EV Edition 1 kosztował 110 295 dolarów i obecnie nie jest już oferowany w sprzedaży. Pojazd osiąga do 1000 KM mocy, przy 11 500 Nm momentu obrotowego. Zasięg e-hummera to nieco ponad 520 km. W samochodzie można ustawić pełną wydajność układu napędowego, która zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3 sekundy. System Super Cruise pozwala na prowadzenie Hummera EV Edition 1 bez użycia rąk i na automatyczną zmianę pasa ruchu na niektórych drogach.

Chociaż modelu Edition 1 nie można już kupić, to w przedsprzedaży osiągalne są jeszcze inne wersje e-hummera. Jesienią 2022 roku pojawi się Hummer EV 3X w cenie 99 995 dolarów. Pojazd będzie mieć trzy silniki osiągające moc 830 KM i moment obrotowy 11 500 Nm. Planowany zasięg modelu 3X to około 480 km.

fot. GMC