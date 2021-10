Klienci giełdy OpenSea tracili kryptowaluty

Tokeny NFT przełamane przez hakerów

Niektórzy klienci największej giełdy NFT OpenSea odkryli, że ich portfele kryptowalut zostały opróżnione. Winę za to ponoszą zainfekowane tokeny niewymienialne (ang. non-fungible token, NFT), zwane też kolekcjonerskimi.

Badacze z Check Point odkryli, że wśród klientów OpenSea zaczęły krążyć NFT z pakietem złośliwego oprogramowania. Nieznany dobroczyńca przesyłał darmowe tokeny, a kiedy odbiorca zdecydował się przyjąć „prezent", atakujący zyskiwali dostęp do jego portfela w systemach pamięci masowej OpenSea. Kliknięcie wyskakującego okienka umożliwiało opróżnienie portfela.

Giełda szybko zareagowała na sytuację, kiedy otrzymała informację od Check Pointu, i zabezpieczyła platformę. Eksperci nieustannie przestrzegają przed odpowiadaniem na dziwne wiadomości, szczególnie osób proponujących podarunki finansowe. Może się to okazać prostą drogą do bankructwa, a w najlepszym wypadku dać przestępcom dostęp do naszych systemów i danych.

fot. Executium – Unsplash