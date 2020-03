Klocki LEGO pomagają dzieciom z autyzmem

Jednym z najczęstszych skutków autyzmu jest trudność w interakcjach społecznych i wszystko, co się z tym wiąże – samodzielne życie i utrzymanie pracy. Dzieci z tego rodzaju zaburzeniami mogą unikać kontaktu wzrokowego, mają trudności z czytaniem niewerbalnych sygnałów innych osób i wyrażaniem własnych emocji. Niezwykle pomocna w przezwyciężaniu tych problemów jest zabawa, która dla dzieci stanowi formę nawiązywania kontaktów i uczenia.

O krok dalej poszedł neuropsycholog dziecięcy Daniel LeGoff, który wpadł na pomysł terapii za pomocą klocków LEGO.

150 okazji do rozmowy

LEGOterapia polega na tym, że dzieci budują konstrukcje z klocków w małych grupach. Jeden z nich to „inżynier", który ma odpowiednie instrukcje i kieruje projektem. Inne dziecko to „dostawca" – dysponuje zestawem klocków i przekazuje je „konstruktorowi", który zajmuje się montażem. Role te się zmieniają. Dzieci zadają pytania: Czy to ten klocek? Czy umieściliśmy go we właściwym miejscu? Co dalej?

– W zestawie złożonym ze 150 elementów istnieje 150 okazji, aby porozmawiać o każdym klocku – mówi autor pomysłu. A przy okazji ćwiczyć komunikację i interakcje.

LeGoff wymyślił terapię LEGO, gdy dwoje jego pacjentów, ośmiolatków z zespołem Aspergera, spotkało się w poczekalni kliniki, gdzie poddawani byli terapii. Szczęśliwie obydwoje mieli ze sobą LEGO i chociaż – jak zwykle w przypadku tego zaburzenia – mieli problem z nawiązaniem ze sobą kontaktu, to w „obecności" kolorowych klocków bawili się i rozmawiali ze sobą.

Chętne do współpracy

W nieco bardziej zaawansowanej formie terapeutycznej zabawy LEGO dzieci współpracują ze sobą, tworząc narrację. Jak wyjaśnia LeGoff, mogą np. zbudować robota i rekina, a następnie nakręcić film o dwóch walczących stworzeniach. Wymaga to planowania i podziału pracy, a zatem szerokiej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Okazuje się, że dzieci, które normalnie nie byłyby zainteresowane negocjacjami czy współpracą z innymi, są skłonne przestrzegać zasad, ponieważ dzięki temu mogą uzyskać dostęp do szczególnie fajnego zestawu klocków.

Model terapii oparty na klockach LEGO równie wiele oferuje terapeucie, który ma sporo okazji do obserwowania swoich podopiecznych i modelowania ich odpowiedniego zachowania.

fot. klimkin – Pixabay