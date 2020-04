Kod QR prosto z Chrome'a

W desktopowej wersji przeglądarki Chrome pojawi się generator kodów QR.

O tym, że taka funkcja jest planowana, dało się słyszeć już w grudniu ubiegłego roku. Generator można było włączyć w eksperymentalnej wersji Chrome'a (Canary), ale działał on tylko połowicznie: w menu kontekstowym, wywoływanym po naciśnięciu prawego przycisku myszy, pojawiała się opcja Wygeneruj kod QR powiązany z tą stroną, ale wybranie jej skutkowało wyświetleniem kwadratu, który nie zawierał kodu QR.

Testuj w Chrome Canary

Obecnie generator można już przetestować w przeglądarce Chrome Canary (w wersji 84.0.4120.0 lub nowszej). Aby to zrobić, należy wpisać w pasku adresu frazę chrome://flags i uaktywnić opcję Enable sharing page via QR Code. Po ponownym uruchomieniu browsera w pasku adresu pojawi się dodatkowa ikona, umieszczona z prawej strony, tuż obok symbolu gwiazdki służącej do zapisywania zakładek. Jej kliknięcie skutkuje wyświetleniem okienka zawierającego kod QR z odsyłaczem do przeglądanej obecnie strony.

Dostępny jest także przycisk Pobierz – pozwala on zapisać kod w postaci pliku PNG. Ta funkcja jeszcze nie działa (zapisywany jest tylko całkowicie czarny kwadrat o boku 50 pikseli). Aktywna jest z kolei opcja Wygeneruj kod QR powiązany z tą stroną wywoływana z poziomu menu kontekstowego.

Próba przetestowania nowej funkcji w stabilnym wydaniu Chrome'a kończy się na razie niepowodzeniem. Dostępna jest co prawda opcja wywołująca generator QR z poziomu menu kontekstowego, ale efektem jej użycia jest wyświetlenie kwadratu, w którym nie pojawia się kod QR.

fot. Google