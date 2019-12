Kod Windows 10 Pro OEM za darmo przy skorzystaniu z promocji na BZfuture.com. Tylko do 14 stycznia 2020!

BZfuture.com zaprasza do wspólnego świętowania nowego roku, oferując z tej okazji wyjątkowe promocje. Przy zakupie którejkolwiek pozycji z noworocznej oferty rabatowej otrzymamy klucz do Windows 10 Pro OEM gratis.

BZfuture.com to sklep z legalnym, licencjonowanym oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi przeznaczonymi przede wszystkim do graczy. Sklep słynie z systemu automatycznej dostawy – cyfrowe klucze do zakupionych programów są nabywcy udostępniane niezwłocznie po zaksięgowaniu dokonanej przez niego wpłaty i niezależnie od godziny złożenia zamówienia. Całodobowo dostępni są także konsultanci, którzy pomagają rozwiać wątpliwości związane z zamawianym oprogramowaniem lub sprzętem i odpowiadają na wszystkie związane z nimi pytania. Ponadto sklep oferuje bezpieczne dokonywanie zwrotów – w ciągu 30 dni od daty zakupu nabyte produkty możemy zwrócić, nie podając przyczyny i odzyskując pełny zwrot kosztów.

W ramach noworocznej promocji (wyłącznie na stronie BZfuture New Year sale page) dostępne są autoryzowane produkty za połowę ceny wraz z darmowym kluczem do Windows 10 Pro OEM. W skład oferty rabatowej wchodzą m.in. klucze:

Przy zakupie dowolnego produktu z oferty promocyjnej dostaniemy natychmiast dwa kody. Jeden do aktywowania programu, drugi do Windows 10. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z przeprowadzeniem transakcji (lub zdecydowaniem się na konkretny program) możemy porozmawiać z przedstawicielami obsługi klienta na czacie albo wysłać zapytanie drogą mailową na adres service@bzfuture.com.

Oprócz trwającej na stronie sklepu noworocznej promocji na oprogramowanie, dostępne są także rabaty na wspomniane akcesoria komputerowe dla graczy. Najlepsze marki objęte są promocją do 12% za dany zakup. Szczegóły promocji opisane są na stronie sklepu.

Do zrobienia zakupów konieczne jest założenie konta na stronie sklepu.

