Kod pierwszej przeglądarki WWW licytowany za 2,8 miliona dolarów

„Zabytek" na sprzedaż

16 czerwca zapowiadaliśmy licytację kodu pierwszej przeglądarki WWW, która miała rozpocząć się 23 czerwca w domu aukcyjnym Sotheby's. Kod wystawił na sprzedaż jego autor, Tim Berners-Lee, który już w 1989 r. przedstawił ideę systemu World Wide Web. Możliwy do wylicytowania, oryginalny program opatrzony jest tokenem NFT – unikatowym, niemożliwym do skopiowania znacznikiem, poświadczającym autentyczność dobra cyfrowego,.

Dwa dni przed zakończeniem aukcji cena oryginalnego kodu (oraz dodatków: filmu przedstawiającego proces pisania 9555 linii, listu z przemyśleniami autora i cyfrowego plakatu na arkuszu A0) osiągnęła już 2,8 miliona dolarów. To znaczny wzrost w stosunku do ceny wywoławczej wynoszącej 1000 dolarów. Licytacja zakończy się o 20.01 w środę, 30 czerwca, a środki z aukcji przekazane zostaną na cele charytatywne.

Wyjątkowy znacznik

Bazujące na mechanizmie blockchain znaczniki NFT to stosunkowo nowa technologia, która staje się coraz popularniejsza. 11 marca 2021 r. amerykański artysta Mike Winkelmann, nazywany również Beeple, sprzedał swój cyfrowy kolaż „Everydays – The First 5000 Days" za... ponad 69 milionów dolarów. Obraz nie był produktem fizycznym, a plikiem komputerowym zabezpieczonym właśnie przez token NFT.

fot. Pixabay