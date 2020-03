Kolejna aktualizacja Telegrama

Najnowsza aktualizacja Telegrama przynosi kolejne ciekawe opcje dla użytkowników tego komunikatora. Przydatne nie tylko podczas rozmów prywatnych, ale też przy okazji wykorzystywania Telegrama jako narzędzia biznesowego.

Jedna z opcji dodanych do komunikatora to Foldery – pozwala użytkownikom na katalogowanie czatów. Brzmi banalnie, ale w wielu komunikatorach takiej funkcji brakuje. Korzystamy z nich przecież często nie tylko w celu prowadzenia pogawędek z przyjaciółmi, ale też załatwiania spraw służbowych. Teraz dzięki opcji Foldery możemy sobie założyć np. katalogi Praca i Zakupy, do których powrzucamy odpowiednio czaty z osobami z naszej firmy oraz czaty dotyczące zaopatrywania się w potrzebne nam dobra.

Na ekranie głównym komunikatora pojawią się zakładki odsyłające do odpowiednich kategorii. Dzięki temu rozmowy z poszczególnymi rozmówcami nie będą się mieszać, szczególnie gdy z osobami znanymi nam z pracy mamy stosunki przyjacielskie i kontaktujemy się także pozasłużbowo. W ten sposób można rozdzielić przyjemności od obowiązków i łatwiej wyszukiwać odpowiednie wątki.

Kolejne udogodnienia wprowadzone do aplikacji to nielimitowane przypięcia wątków na górze czatu. W ten sposób możemy najistotniejsze konwersacje mieć zawsze na widoku. Dodatkowo teraz łatwiejszy jest dostęp do zarchiwizowanych mediów, foldery z archiwum możemy też ukryć – wystarczy przesunąć dane archiwum w lewo. Zobaczymy je ponownie, gdy przeciągniemy ekran do dołu.

W telegramie dodano też nowe animowane emotki, animacje wyświetlane w tle i w przerwach podczas nagrywania wiadomości głosowych (np. myjącego łapki dinozaura) oraz możliwość rzutu kością. To ostatnie przetestujcie samodzielnie, żeby się dowiedzieć, po co ten dodatek wprowadzono.

Wszystkie ustawienia, jakie wybierzemy, automatycznie zsynchronizują się na urządzeniach, na których korzystamy z Telegrama.

fot. Telegram