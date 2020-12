Kolejna aplikacja do szybkich notatek

Zapanuj nad notatkami

Bundled Notes to nowa aplikacja, która wprawdzie służy tylko do robienia notatek, ale dzięki wielu funkcjom, które oferuje, może zamienić się w prawdziwe centrum dowodzenia.

Samo korzystanie z programu jest proste. Notatkę można szybko przygotować i zapisać, jednak dzięki dodatkowym funkcjom można np. wprowadzić do nich tagi, posegregować je czy skorzystać z filtrowania podczas wyszukiwania. Same notatki da się też formatować, dodawać do nich motywy graficzne (dzięki którym łatwo je wyróżnić), dodawać znaczniki, przypisy, zmieniać ich układ. To wszystko sprawia, że w prosty sposób można je uporządkować (np. alfabetycznie lub ze względu na tagi). Bundled Notes umożliwia także bezpłatną synchronizację między urządzeniami z Androidem.

Za darmo lub w wersji premium

Podstawowa wersja aplikacji jest darmowa. Oferowana jest także płatna edycja premium, dzięki której użytkownicy uzyskują dostęp do notatek także poprzez stronę www.bundlednotes.com oraz mogą włączyć jednorazowe lub cykliczne przypomnienia dla wybranych notatek.

Bundled Notes zostały na razie przygotowane tylko w wydaniu na urządzenia z systemem Android.

fot. Bundled Notes