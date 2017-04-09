Kolejna przecena na gry w Biedronce
Tego typu promocje dla graczy stały się standardem w Biedronce. Poniżej przedstawiamy listę gier, jakie będzie można kupić w niższej cenie.
Pełna lista tytułów, jakie trafią do promocji od 10 kwietnia:
1 PC ASSASSIN'S CREED 3
2 PC DEUS EX DIRECTOR'S CUT
3 PC DEUS EX: THE FALL
4 PC FAR CRY 3
5 PC HEROES OF MIGHT AND MAGIC 6
6 PC INFINIUM STRIKE
7 PC POLSKIE SYMULATORY: DEMOLKA I BUDOWA 2017
8 PC POLSKIE SYMULATORY: ROBOTY I DRONY 2017 (ROBOT SQUAD 2017)
9 PC POLSKIE SYMULATORY: WIELKIE MASZYNY 2017
10 PC POLSKIE SYMULATORY: WIELKIE STATKI BAŁTYKU 2017
11 PC THE WAY
12 PC TRAINZ: NOWA ERA
13 PC UEXN ANNO 2070 COMPLETE
14 PC UEXN HEROES OF MIGHT & MAGIC 6
15 PC UEXN RAYMAN LEGENDS
16 PC WATCH DOGS
17 PC ZOMBIE W SAMOLOCIE
18 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED 3 CLASSICS 2
19 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED II GOTY CLASSICS
20 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED IV BLACK FLAG CLASSICS 2
21 PS3 ASSASSIN'S CREED REVELATIONS ESSENTIALS
22 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED ROGUE ESSN
23 PS3 ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD ESSENTIALS
24 XBOX360 FAR CRY 3 CLASSIC 2
25 PS3 FAR CRY 3 ESSENTIALS
26 XBOX360 FAR CRY 4 CLASSICS
27 XBOX 360 MOTION SPORTS KINECT CLASSICS 3
28 PS3 OBCY: IZOLACJA EDYCJA NOSTROMO
29 XBOX 360 RAYMAN LEGENDS CLASSICS 2
30 XBOX360 SOUTH PARK: THE STICK OF THE TRUTH CLASSICS
31 PS3 SOUTH PARK: THE STICK OF THE TRUTH ESSENTIALS
32 PC SYMULATOR MISJI RATUNKOWYCH: EMERGENCY 2016
33 PC UEXN ASSASSIN'S CREED RENAISSANCE (AC2 + ACB + ACR)
34 XBOX 360 WATCH DOGS CLASSICS PLUS
35 XBOX 360 YOUR SHAPE 2 CLASSICS 3
36 PS3 ASSASSIN'S CREED IV BLACK FLAG ESSENTIALS
37 PS3 BATMAN ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR ESS
38 XBOX360 BATMAN ARKHAM CITY CLASSICS
39 PS3 BATMAN ARKHAM CITY ESS
40 PS3 BATMAN ARKHAM COLLECTION
41 PS3 BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2
42 XBOX360 BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2
43 PS3 BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL!
44 XBOX360 BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL!
45 PC CIVILIZATION: BEYOND EARTH
46 PS3 DISHONORED: GAME OF THE YEAR EDITION
47 XBOX360 FALLOUT 3 GAME OF THE YEAR CLASSIC
48 PS3 INJUSTICE: GODS AMONG US ULTIMATE EDITION (GOTY)
49 PC MIGHT & MAGIC HEROES 7
50 PC GRAND THEFT AUTO EPISODES FROM LIBERTY CITY wer.2
51 PC SID MEIER'S CIVILIZATION: BEYOND EARTH - RISING TIDE