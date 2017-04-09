A A A
StartAktualnościKolejna przecena na gry w Biedronce

Kolejna przecena na gry w Biedronce

9 kwietnia 2017, 08:00
Od poniedziałku, 10 kwietnia, w Biedronce startuje kolejna promocja na gry. Przecenionych zostanie 51 tytułów. Mamy ich pełną listę.
Kolejna przecena na gry w Biedronce

Tego typu promocje dla graczy stały się standardem w Biedronce. Poniżej przedstawiamy listę gier, jakie będzie można kupić w niższej cenie.

Pełna lista tytułów, jakie trafią do promocji od 10 kwietnia:


1 PC ASSASSIN'S CREED 3
2 PC DEUS EX DIRECTOR'S CUT
3 PC DEUS EX: THE FALL
4 PC FAR CRY 3
5 PC HEROES OF MIGHT AND MAGIC 6
6 PC INFINIUM STRIKE
7 PC POLSKIE SYMULATORY: DEMOLKA I BUDOWA 2017
8 PC POLSKIE SYMULATORY: ROBOTY I DRONY 2017 (ROBOT SQUAD 2017)
9 PC POLSKIE SYMULATORY: WIELKIE MASZYNY 2017
10 PC POLSKIE SYMULATORY: WIELKIE STATKI BAŁTYKU 2017
11 PC THE WAY
12 PC TRAINZ: NOWA ERA
13 PC UEXN ANNO 2070 COMPLETE
14 PC UEXN HEROES OF MIGHT & MAGIC 6
15 PC UEXN RAYMAN LEGENDS
16 PC WATCH DOGS
17 PC ZOMBIE W SAMOLOCIE
18 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED 3 CLASSICS 2
19 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED II GOTY CLASSICS
20 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED IV BLACK FLAG CLASSICS 2
21 PS3 ASSASSIN'S CREED REVELATIONS ESSENTIALS
22 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED ROGUE ESSN
23 PS3 ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD ESSENTIALS
24 XBOX360 FAR CRY 3 CLASSIC 2
25 PS3 FAR CRY 3 ESSENTIALS
26 XBOX360 FAR CRY 4 CLASSICS
27 XBOX 360 MOTION SPORTS KINECT CLASSICS 3
28 PS3 OBCY: IZOLACJA EDYCJA NOSTROMO
29 XBOX 360 RAYMAN LEGENDS CLASSICS 2
30 XBOX360 SOUTH PARK: THE STICK OF THE TRUTH CLASSICS
31 PS3 SOUTH PARK: THE STICK OF THE TRUTH ESSENTIALS
32 PC SYMULATOR MISJI RATUNKOWYCH: EMERGENCY 2016
33 PC UEXN ASSASSIN'S CREED RENAISSANCE (AC2 + ACB + ACR)
34 XBOX 360 WATCH DOGS CLASSICS PLUS
35 XBOX 360 YOUR SHAPE 2 CLASSICS 3
36 PS3 ASSASSIN'S CREED IV BLACK FLAG ESSENTIALS
37 PS3 BATMAN ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR ESS
38 XBOX360 BATMAN ARKHAM CITY CLASSICS
39 PS3 BATMAN ARKHAM CITY ESS
40 PS3 BATMAN ARKHAM COLLECTION
41 PS3 BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2
42 XBOX360 BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2
43 PS3 BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL!
44 XBOX360 BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL!
45 PC CIVILIZATION: BEYOND EARTH
46 PS3 DISHONORED: GAME OF THE YEAR EDITION
47 XBOX360 FALLOUT 3 GAME OF THE YEAR CLASSIC
48 PS3 INJUSTICE: GODS AMONG US ULTIMATE EDITION (GOTY)
49 PC MIGHT & MAGIC HEROES 7
50 PC GRAND THEFT AUTO EPISODES FROM LIBERTY CITY wer.2
51 PC SID MEIER'S CIVILIZATION: BEYOND EARTH - RISING TIDE

PC Format / Informacja prasowa
Tagi: gry, Biedronka
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Podobne informacje
Kiano SlimNote 14.1 za 599 zł w Biedronce
Kiano SlimNote 14.1 za 599 zł w Biedronce
Project Scorpio - poznaliśmy specyfikację konsoli Microsoftu
Project Scorpio - poznaliśmy specyfikację konsoli Microsoftu
Hyperbook N13 z zewnętrzną kartą NVIDIA GTX1080Ti
Hyperbook N13 z zewnętrzną kartą NVIDIA GTX1080Ti
Jak poprawić wygląd gier? Antyaliasing w pigułce
Jak poprawić wygląd gier? Antyaliasing w pigułce
Najnowsze aktualności
Kolejna przecena na gry w Biedronce
9 kwietnia 2017
Od poniedziałku, 10 kwietnia, w Biedronce startuje kolejna promocja na gry. Przecenionych zostanie 51 tytułów. Mamy ich pełną listę.
Rusza turniej GeForce CUP 2017
8 kwietnia 2017
Firma NVIDIA poinformowała o rozpoczęciu GeForce CUP 2017 - turnieju dla fanów Counter-Strike: Global Offensive.
Xiaomi Redmi Note 4 w Polsce
8 kwietnia 2017
Redmi Note 4, za sprawą dystrybutora, firmy ABC Data, trafił do Polski. Co potrafi, i jaka będzie jego cena?
Tagi
bezpieczeństwo fotografia gry internet komórki microsoft multimedia muzyka oprogramowanie porady prawo sprzęt systemy operacyjne telekomunikacja telewizja testy testy pojedyncze windows www wydarzenia

Polecamy:

Pozostałe:

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Copyright © 1999-2017 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto
Przejdź na stronę główną Interia.pl