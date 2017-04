Kolejna przecena na gry w Biedronce

Tego typu promocje dla graczy stały się standardem w Biedronce. Poniżej przedstawiamy listę gier, jakie będzie można kupić w niższej cenie.

Pełna lista tytułów, jakie trafią do promocji od 10 kwietnia:



1 PC ASSASSIN'S CREED 3

2 PC DEUS EX DIRECTOR'S CUT

3 PC DEUS EX: THE FALL

4 PC FAR CRY 3

5 PC HEROES OF MIGHT AND MAGIC 6

6 PC INFINIUM STRIKE

7 PC POLSKIE SYMULATORY: DEMOLKA I BUDOWA 2017

8 PC POLSKIE SYMULATORY: ROBOTY I DRONY 2017 (ROBOT SQUAD 2017)

9 PC POLSKIE SYMULATORY: WIELKIE MASZYNY 2017

10 PC POLSKIE SYMULATORY: WIELKIE STATKI BAŁTYKU 2017

11 PC THE WAY

12 PC TRAINZ: NOWA ERA

13 PC UEXN ANNO 2070 COMPLETE

14 PC UEXN HEROES OF MIGHT & MAGIC 6

15 PC UEXN RAYMAN LEGENDS

16 PC WATCH DOGS

17 PC ZOMBIE W SAMOLOCIE

18 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED 3 CLASSICS 2

19 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED II GOTY CLASSICS

20 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED IV BLACK FLAG CLASSICS 2

21 PS3 ASSASSIN'S CREED REVELATIONS ESSENTIALS

22 XBOX 360 ASSASSIN'S CREED ROGUE ESSN

23 PS3 ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD ESSENTIALS

24 XBOX360 FAR CRY 3 CLASSIC 2

25 PS3 FAR CRY 3 ESSENTIALS

26 XBOX360 FAR CRY 4 CLASSICS

27 XBOX 360 MOTION SPORTS KINECT CLASSICS 3

28 PS3 OBCY: IZOLACJA EDYCJA NOSTROMO

29 XBOX 360 RAYMAN LEGENDS CLASSICS 2

30 XBOX360 SOUTH PARK: THE STICK OF THE TRUTH CLASSICS

31 PS3 SOUTH PARK: THE STICK OF THE TRUTH ESSENTIALS

32 PC SYMULATOR MISJI RATUNKOWYCH: EMERGENCY 2016

33 PC UEXN ASSASSIN'S CREED RENAISSANCE (AC2 + ACB + ACR)

34 XBOX 360 WATCH DOGS CLASSICS PLUS

35 XBOX 360 YOUR SHAPE 2 CLASSICS 3

36 PS3 ASSASSIN'S CREED IV BLACK FLAG ESSENTIALS

37 PS3 BATMAN ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR ESS

38 XBOX360 BATMAN ARKHAM CITY CLASSICS

39 PS3 BATMAN ARKHAM CITY ESS

40 PS3 BATMAN ARKHAM COLLECTION

41 PS3 BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2

42 XBOX360 BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2

43 PS3 BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL!

44 XBOX360 BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL!

45 PC CIVILIZATION: BEYOND EARTH

46 PS3 DISHONORED: GAME OF THE YEAR EDITION

47 XBOX360 FALLOUT 3 GAME OF THE YEAR CLASSIC

48 PS3 INJUSTICE: GODS AMONG US ULTIMATE EDITION (GOTY)

49 PC MIGHT & MAGIC HEROES 7

50 PC GRAND THEFT AUTO EPISODES FROM LIBERTY CITY wer.2

51 PC SID MEIER'S CIVILIZATION: BEYOND EARTH - RISING TIDE